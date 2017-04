WTCC : Marrakech, Course 2 : Monteiro mène de bout en bout et gagne

Il devance Michelisz et Girolami

La deuxième course démarre avec une grille de départ clairsemée, puisque Guerrieri et Nagy partent des stands.

Certains pilotes sont pénalisés, à l’image de Rob Huff dont l’équipe a dû réparer la C-Elysée après la surchauffe de la première course.

Le départ est donné avec Tiago Monteiro en pole position devant Nestor Girolami, et le Portugais prend le meilleur envol, il vire en tête devant son équipier, Norbert Michelisz. Derrière, Mehdi Bennani pousse Nicky Catsburg, faisant perdre deux places au Néerlandais.

Rob Huff est déchaîné en ce début de course et lance des assauts continus sur Ryo Michigami qui finit par céder. Aurélien Panis passe sur une bordure et la roue avant droite de sa Civic casse, c’est fini pour le Français. La voiture de sécurité est envoyée en piste le temps d’enlever la Honda blessée.

Le départ est redonné après que la piste a été sécurisée et les positions sont figées par la nature étroite du circuit Moulay El Hassan. Esteban Guerrieri se voit infliger un drive through car son équipe a travaillé sur la voiture dans la ligne des stands, et non sur un emplacement parallèle dans la voie d’à côté.

Bennani n’est pas pénalisé pour son dépassement hasardeux sur Catsburg et les positions ne bougent pas. Huff attaque Coronel mais le Néerlandais résiste jusqu’au bout au prix de quelques balayages latéraux de la piste.

Monteiro voit Michelisz revenir mais résiste et les deux hommes signent un doublé dans cet ordre pour JAS Motorsport !

Girolami signe un deuxième podium pour Volvo, son premier en WTCC, et devance Bennani, Catsburg, Chilton et Björk. Coronel, Huff et Michigami concluent le top 10 et le Japonais marque son premier point.

Monteiro prend la tête du championnat devant Michelisz et Bennani.

