Partenariat de télédiffusion sur Télémag et RDS2

Entre Circuit Acura, Festidrag et la série ACT

La Série ACT, la division Québécoise de l’American-Canadian Tour (ACT), signe une entente tri partie avec Circuit Acura et Festidrag.tv pour la diffusion des meilleurs moments des courses de stock-car sur ovale.

Au total, 8 chroniques, portant sur le calendrier régulier de six épreuves, disputées aux Autodrome de Montmagny et de St-Eustache, ainsi que sur la quête au titre de championnat qui mettra en vedette les meilleurs pilotes de stock-car de la province de Québec.

Marc Patrick Roy, directeur général de la Série ACT, se dit très heureux de cette entente :

« Dès ma nomination en février dernier, j’étais convaincu que la série, la croissance du sport et l’accès au grand public devait passer par un partenariat avec un télédiffusieur important…nous y voilà ! »

Les chroniques seront diffusées à l’intérieur de la populaire émission de sports automobile FESTIDRAG.TV animée par Martin D’Anjou.

Dynamique et coloré, Martin avec son célèbre mantra « Faites du bruit », en fera beaucoup de bruit avec les Patrick Laperle, Donald Theetge, Jean-François Déry, Dany Trépanier, Jonathan Bouvrette et les nombreux autres compétiteurs et animateurs du spectacle sur les pistes asphaltées. L’action sera assurément au rendez-vous.

FESTIDRAG.TV est une émission de 30 minutes, incluant des scènes d’action à couper le souffle, des entrevues avec des passionnés, des reportages, des chroniques informatives, des visites de garage/atelier impressionnantes et autres surprises pendant la saison. L’émission Festidrag.tv continuera de ravir les téléspectateurs pour une 4e saison en 2017.

Le tout est rendu possible grâce à l’implication financière de Circuit Acura de Québec. La proposition d’associer Circuit Acura pour la présentation des chroniques sur le stock-car à la télévision de Télémag et de RDS2 cadrait exactement dans leur plan d’affaires.

Circuit Acura se classe au premier rang des plus grands concessionnaires Acura du Québec depuis deux ans. Pour vous garantir une expérience en concession inoubliable, Circuit Acura vous accueille à Québec dans un établissement entièrement rénové en 2014, au 4901, boul. des Galeries, Québec (Québec) G2K 1X1.

La Série ACT amorcera son championnat 2017 à l’Autodrome Montmagny le 10 juin prochain.

Source : Marc Patrick Roy