Hamilton remporte le GP de Chine devant Vettel et Verstappen !

Les équipiers des trois hommes suivent aux 4e, 5e et 6e places

C’est un week-end chaotique qui a eu lieu à Shanghai et la course n’échappe pas à cette incertitude puisque la piste est encore légèrement humide au moment où les monoplaces doivent s’élancer pour le tour de chauffe.

Si le choix des pneus pour le sec semble risqué, celui des intermédiaires semble contraindre les pilotes à un arrêt anticipé.

Romain Grosjean et Jolyon Palmer ont tous les deux écopé de 5 places de pénalité sur la grille pour n’avoir pas suffisamment ralenti sous drapeaux jaunes, ce que réfute le Français, tandis qu’après son accident des qualifications, Antonio Giovinazzi part finalement de la grille.

Les pilotes font le choix massif des pneus intermédiaires, hormis Carlos Sainz qui prend le risque de partir en super tendres ! L’Espagnol prend le risque d’un raté stratégique en espérant un coup de poker.

Sebastian Vettel se décale légèrement au centre de la grille pour être sur le sec, et c’est parti !

Sainz n’est pas bien parti, Hamilton prend le meilleur et Vettel s’accroche à sa deuxième place après avoir été attaqué par Bottas. Ricciardo dépasse Räikkönen et Nico Hulkenberg prend la 6e place !

Derrière Lance Stroll se fait harponner par Pérez et abandonne, la très bonne qualification du Canadien est gâchée par un élan d’optimisme du Mexicain!

Vettel passe aux stands pour chausser des pneus secs et tente les tendres afin d’aller le plus loin possible. Jolyon Palmer fait une erreur sous voiture de sécurité virtuelle, déployée pour évacuer la monoplace de Stroll.

Les seuls pilotes à ne pas avoir chaussé de pneus pour le sec lors de cette voiture de sécurité virtuelle sont Hamilton, Bottas, Ricciardo, Räikkönen et Verstappen, qui sont désormais les cinq premiers du classement.

Gros crash de Giovinazzi ! L’Italien sort de nouveau au même endroit qu’hier et détruit sa Sauber ! La voiture de sécurité vient en piste car la monoplace meurtrie de l’Italien.

Les cinq pilotes ne s’étant pas arrêté lors de la voiture de sécurité virtuelle le font maintenant et réussissent à repartir devant les autres pilotes. Ricciardo le fait un tour après les autres et ressort deuxième.

Pour le moment, Hamilton mène devant Ricciardo, Räikkönen, Verstappen, Bottas, Vettel, Alonso, Sainz, Kvyat, et Massa. Pérez est 11e mais pourrait rapidement être sous enquête.

Tête à queue de Bottas ! Quelle erreur du Finlandais sous voiture de sécurité ! Il est désormais 12e.

C’est reparti ! Pérez est déchaîné dès le départ et s’attaque à Massa puis à Kvyat. Devant, Verstappen dépasse Räikkönen et Vettel est déjà revenu derrière son équipier !

Pérez ne sera pas pénalisé pour l’accident avec Stroll ! Sainz signe le meilleur tour en course avec des pneus qui ont huit tours !

Les Red Bull sont en lutte l’une avec l’autre, et Verstappen dépasse Ricciardo ! Le Néerlandais a eu peur des Ferrari qui sont revenues très rapidement sur lui ! Verstappen va maintenant aller chasser Lewis Hamilton !

Ricciardo est très lent, contrairement à son équipier qui signe immédiatement le meilleur tour en course en 1’40″405 ! Il est à moins de 1.5s de Lewis Hamilton, alors que Daniel Ricciaro subit les assauts de Kimi Räikkönen, lui-même talonné par Vettel.

La piste s’améliore et les temps avec, Hamilton signe un temps de 1’39″358, dans le même dixième que Verstappen ! Räikkönen n’arrive pas à dépasser la Red Bull de Ricciardo et Vettel est très pressant derrière son équipier.

Sainz roule dans les même temps que les Ferrari, ce qui est le cas de Pérez qui est 8e. Alonso est 7e mais perd près d’une seconde au tour. Meilleur tour en course pour Verstappen qui reprend presque 2 dixièmes à Hamilton ! Il est à 1.2s !

Valtteri Bottas peine à remonter puisqu’il n’est que 10e pour le moment, derrière Kevin Magnussen.

Les Ferrari continuent à peiner derrière Daniel Ricciardo et sont en train de perdre la course de cette manière ! Pourtant, le pilote Red Bull se plaint de sous-virage et a été très facilement dépassé par son équipier, quelques tours avant.

Nico Hulkenberg a dépassé sous voiture de sécurité virtuelle et se voit pénalisé de 5 secondes qui seront appliquées à son prochain arrêt.

Kimi Räikkönen se plaint d’un manque de puissance de sa voiture quand il ne se met pas en mode « qualifs », et explique par la même occasion pourquoi il est coincé derrière Ricciardo. Le Finlandais est furieux !

Pour avoir dépassé également sous voiture de sécurité, Nico Hulkenberg se voit ajouter 5 secondes supplémentaires ! L’Allemand aura donc 10 secondes de pénalité.

La McLaren de Stoffel Vandoorne est frappée d’un problème mécanique et rappelée aux stands par l’ingénieur du Belge. Plus haut dans le classement, Fernando Alonso arrive encore à rouler dans les points, l’Espagnol est toujours 7e malgré une voiture qui rend une seconde au tour à ses rivales. Il est désormais sous la menace de Sergio Pérez.

Hamilton a signé une série de tours très rapides et a repoussé Max Verstappen à 3 secondes. Bottas se défait enfin de Kevin Magnussen et grimpe à la 9e place. Vandoorne met pied à terre.

Débarrassé de la Haas, Bottas signe le meilleur tour en course ! A raison de deux secondes au tour sur le duo Alonso – Pérez, il devrait être derrière les deux hommes dans 4 tours.

Vettel attaque Räikkönen et dépasse son équipier ! Il veut aller chercher Daniel Ricciardo et ne veut pas subir les problèmes moteur du Finlandais ! Daniil Kvyat est à l’arrêt en bord de piste pour ce qui est le premier abandon d’une Toro Rosso cette saison.

L’Allemand est directement revenu dans le sillage de la Red Bull, à laquelle il peut au moins prendre une demi-seconde au tour.

Sergio Pérez s’est arrêté aux stands et repart en super tendres, il est désormais 11e, juste derrière son équipier.

Vettel attaque Ricciardo dans le premier virage, il ne le dépasse pas mais se jette à l’extérieur de la Red Bull dans le même virage où il a attaqué Räikkönen ! Les deux pilotes sortent côte à côte et leurs roues se touchent mais l’Allemand prend le meilleur ! Il est troisième !

Hamilton accélère à son tour et explose le meilleur temps en 1’37″560 ! Vettel améliore son meilleur tour personnel en 1’38″161. Verstappen commence à voir ses gommes fatiguer, à moins que la piste sèche ne convienne pas à sa monoplace. Dans tous les cas, Vettel revient puisqu’il signe le meilleur tour en course !

Fernando Alonso continue de faire des miracles et s’accroche toujours à sa 7e place, dans le même rythme que Magnussen et presque aussi rapide que Sainz ! Le pilote McLaren gère parfaitement ses gommes.

Derrière, Pérez dépasse Ocon pour le gain de la 10e place avec des pneus plus en forme que ceux du Français. Vettel continue de revenir sur Verstappen, à raison d’une seconde au tour, tandis que Daniel Ricciardo maintient Kimi Räikkönen à une seconde.

Räikkönen pense que ses tours ne tiendront pas jusqu’à la fin de course, ce qui pourrait être différent pour Lewis Hamilton. Bien que ses gommes aient la même durée que ceux du Finlandais, ce dernier a passé beaucoup de temps derrière la monoplace de Ricciardo.

Bottas avale la McLaren d’Alonso avec le DRS, aucune chance pour l’Espagnol de résister à la Mercedes.

Alonso est désormais 8e et possède 10 secondes d’avance sur Magnussen qui ne roule pas beaucoup plus vite que lui. Le pilote McLaren va pouvoir souffler ! Bottas remonte quant à lui sur Sainz, à raison de quasiment 2 secondes au tour.

Grosjean bute un peu sur Palmer et attaque l’Anglais au prix d’un énorme freinage à l’épingle au début du circuit ! Le Français prend la 13e place. Hamilton accélère de nouveau et signe le meilleur tour en course.

Verstappen rate son freinage ! La Red Bull bloque énormément ses roues, probablement en allant trop à l’extérieur, là où la piste est humide, au freinage de l’épingle. Vettel passe 2e, l’ingénieur de piste demande à Verstappen s’il veut s’arrêter, il lui répond qu’il peut continuer mais que le pneu avant gauche est en très mauvais état. Les vibrations risquent de conditionner la suite de la course du Néerlandais, qui s’arrête finalement !

Sainz s’arrête également, tout comme la Red Bull, Verstappen ressort 6e, Sainz 8e, Bottas remonte donc à la 5e place.

Vettel tourne légèrement plus vite que Lewis Hamilton mais l’écart est fait, l’Anglais possède 11 secondes d’avance en tête de course. Räikkönen revient sur Ricciardo pour la 3e place. Et c’est Carlos Sainz qui signe le meilleur tour en course !

En fond de peloton, Felipe Massa tourne plus lentement que tous les pilotes du plateau, il semble que la Williams ne soit pas à son aise sur des conditions changeantes.

Hamilton et Verstappen signent un gros temps et l’Anglais s’empare du meilleur tour en course.

Verstappen est revenu sur Bottas et attaque la Mercedes, encore une fois à l’épingle, sans DRS ! Le Néerlandais passe et reprend la 5e place.

Ricciardo s’arrête aux stands et ressort 6e ! Sainz attaque Alonso, le pilote McLaren se défend mais finit par craquer et sort trop large à l’épingle. Quelques centaines de mètres plus loin, la McLaren est au ralenti à cause d’un problème de pression d’essence, et tout le travail de l’Espagnol est réduit à néant puisqu’il va abandonner.

Il reste 21 tours quand Sebastian Vettel s’arrête, il ressort 10 secondes derrière Kimi Räikkönen. Bottas s’arrête également après 31 tours avec ses pneus tendres.

Hamilton suit son équipier un tour après et s’arrête en même temps que Romain Grosjean, à qui il venait de prendre un tour. Hamilton conserve 11 secondes d’avance sur Vettel après un arrêt parfait.

Ricciardo trouve enfin un rythme efficace en 1’36″791, Sebastian Vettel accélère également en signant le meilleur tour en course, rapidement battu par Bottas.

Hulkenberg est attaqué par Grosjean pour la 12e place. L’Allemand résiste quelques virages mais Grosjean attaque de nouveau à l’épingle ! Les deux hommes sont en train de revenir sur Kimi Räikkönen, qui leur avait pourtant pris un tour !

Le Finlandais est de nouveau furieux à la radio, il explique que ses pneus avant sont morts, qu’il reste 15 tours à parcourir, et demande à son équipe où il va finir, puisqu’il va devoir s’arrêter après avoir perdu énormément de temps. Il s’arrête finalement pour ressortir 6e derrière Carlos Sainz !

Magnussen a dépassé Esteban Ocon pour le gain de la 9e place, le Danois est très performant aujourd’hui malgré un rythme un peu plus lent que celui de Grosjean. Ocon a déjà parcouru 37 boucles avec ses pneus mais s’il s’arrête maintenant, il est quasiment sûr de perdre sa place dans les points.

Meilleur tour en course pour Vettel ! L’Allemand tourne en 1’35″4 et a déjà repris 3 secondes à Hamilton, dont 1.4s ce tour !

Räikkönen est rapidement revenu sur Carlos Sainz et se défait facilement de la Toro Rosso de l’Espagnol pour le gain de la 5e place, quelques secondes devant Valtteri Bottas qui devrait rapidement revenir sur Sainz.

La jonction est rapidement effectuée puisque le Finlandais reprend plus de 2 secondes au tour à son rival ! Devant, Hamilton augmente la cadence pour lutter à distance face à Vettel, l’Allemand est à 7.5s de la Mercedes.

Ocon s’arrête aux stands et ressort derrière Massa, à 4 secondes du Brésilien, mais ses pneus neufs devraient lui permettre de reprendre sa place dans les points.

Meilleur tour en course pour Hamilton ! Il réplique et se remet en course pour un grand chelem, à savoir pole, meilleur tour en course, victoire et course menée de bout en bout.

Bottas est 6e après avoir dépassé Sainz, le Finlandais ne pourra pas faire mieux que ça si aucun incident ne vient perturber les pilotes de tête. Verstappen est toujours 3e mais Ricciardo revient petit à petit, il est à 2 secondes de son équipier.

Ocon est revenu sur Massa et se montre dans les rétroviseurs de la Williams ! Il ne prend aucun risque car il sait qu’il a 10 tours devant lui pour dépasser une voiture plus lente, et le rythme de Massa ne va pas aller en s’arrangeant puisque ses pneus super tendres ont déjà 24 tours. Il attaque à l’extérieur dans la zone de DRS et passe juste avant l’épingle au bout de la ligne droite ! Le Français est de retour dans les points !

Vettel a rendu les armes face à un Hamilton qui contrôle la course avec 8 secondes d’avance, dommage pour nous que la stratégie de l’Allemand ait empêché cette lutte en tête ! Derrière, Ricciardo est revenu à 1.4s de Verstappen.

Magnussen est revenu sur Pérez et se défait du Mexicain en quelques virages ! Le Danois sort ici une performance solide et va être récompensé par 4 points.

Ricciardo est revenu sur Verstappen ! Il y a 6 dixièmes d’écart entre les deux Red Bull alors qu’il reste 7 tours !

Les deux hommes sont en lutte pour le premier podium de Red Bull cette saison et malgré les conditions particulières, cela rassure un peu sur la capacité des RB12 en course, alors qu’elles étaient vraiment loin en qualifications.

Ricciardo est plus près qu’il ne l’a jamais été ! Il reste 4 tours et Verstappen se plaint de perdre de l’adhérence alors qu’il revient sur un retardataire. Toutefois, Ricciardo ne semble pas affecté alors qu’il est lui-même dans l’échappement de la voiture sœur.

Ricciardo attaque Verstappen mais n’arrive pas à dépasser, les deux Red Bull sont roues dans roues et l’Australien semble décidé à attaquer avant la fin de la course pour aller chercher le podium !

Verstappen continue à se plaindre des turbulences de la Haas, il semble qu’il n’assume pas de voir revenir son équipier sur lui car ce dernier est vraiment juste derrière lui et continue à s’accrocher !

Il reste 2 tours et l’écart entre les deux hommes est toujours d’une demi-seconde, tandis que Räikkönen et Bottas remontent sur les deux hommes ! Ils devraient toutefois leur manquer un tour pour se mêler à la bataille du podium.

C’est le dernier tour pour les deux pilotes Red Bull ! Ricciardo va avoir du mal à aller chercher ce podium sans prendre de gros risques !

Le Néerlandais se loupe légèrement mais maintient sa place devant Ricciardo pendant que Hamilton remporte la course ! Vettel termine deuxième et les deux hommes sont à égalité en tête du championnat !

Verstappen tient sa place malgré une dernière attaque de Ricciardo lors de laquelle il bloque ses roues et passe dans l’herbe ! Podium pour Verstappen !

Räikkönen et Bottas terminent roues dans roues juste derrière les Red Bull. Sainz finit ’premier des autres’ avec une belle 7e place, devant Magnussen qui marque les premiers points de Haas cette saison. Pérez et Ocon terminent de nouveau tous les deux dans les points, aux 9e et 10e place !

Grosjean termine à la porte des points et devance les Renault, Massa et Ericsson, alors que 15 pilotes ont vu la ligne.

Résultat:

Pos. Pilote Equipe Ecart Arrêts 01 Lewis Hamilton Mercedes AMG 56 laps – 1h37m36.158s 4 02 Sebastian Vettel Ferrari +6.250 5 03 Max Verstappen Red Bull Tag Heuer +45.192 4 04 Daniel Ricciardo Red Bull Tag Heuer +46.035 4 05 Kimi Raikkonen Ferrari +48.076 4 06 Valtteri Bottas Mercedes AMG +48.808 4 07 Carlos Sainz Toro Rosso Renault +72.893 4 08 Kevin Magnussen Haas Ferrari +1 lap 5 09 Sergio Perez Force India Mercedes +1 lap 6 10 Esteban Ocon Force India Mercedes +1 lap 5 11 Romain Grosjean Haas Ferrari +1 lap 5 12 Nico Hulkenberg Renault F1 +1 lap 5 13 Jolyon Palmer Renault F1 +1 lap 4 14 Felipe Massa Williams Mercedes +1 lap 6 15 Marcus Ericsson Sauber Ferrari +1 lap 4 16 Fernando Alonso McLaren Honda DNF 4 17 Daniil Kvyat Toro Rosso Renault DNF 4 18 Stoffel Vandoorne McLaren Honda DNF 5 19 Antonio Giovinazzi Sauber Ferrari DNF 1 20 Lance Stroll Williams Mercedes DNF 0

source: nextgen-auto.com