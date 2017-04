Stroll heureux d’avoir atteint la Q3 en Chine

À son 2e Grand Prix en Formule Un

Lance Stroll était très heureux à l’issue des qualifications en Chine.

Il a atteint pour la première fois la Q3 avec sa Williams FW40, même si son chrono est assez éloigné de celui de Felipe Massa.

« Je suis 10e. Mon but était de rentrer en Q3 et je l’ai atteint. Pour mon 2e Grand Prix je suis content. C’était une bonne journée, » déclare Stroll.

« Maintenant j’ai déjà hâte d’être à demain et, normalement, ce sera mouillé. Ce sera ma première course en Formule 1 sous la pluie, pour mon 2e Grand Prix seulement. »

« Cela devrait être assez délicat mais j’espère que le course sera bonne pour nous. Je me sens bien dans la voiture, de mieux en mieux. Je trouve cela même plus facile que la Formule 3 d’une certaine façon. La voiture est plus exigeante bien sûr, plus physique que la voiture de 2014 avec laquelle je me suis préparé pendant un an. Mais je me sens bien. »

Stroll se dit heureux des performances de la Williams.

« Je ne suis pas encore à ma place mais il semble bien que nous soyons la 4e force du plateau. Felipe l’a prouvé avec son 6e temps. Mais nous n’avons pas beaucoup de marge. Renault, Haas et Force India sont proches. »

source: nextgen-auto.com