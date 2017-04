Khalid Al-Qassimi remporte le Abu Dhabi Desert Challenge

La troisième manche de la Coupe du Monde des Rallye-Raids 2017 a vu la victoire de Khalid Al-Qassimi (Peugeot 3008 DKR).

Le natif d’Abou Dhabi, aligné sur une voiture préparée par PH Sport a profité des tonneaux lors de l’ultime étape du leader Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux – Overdrive), ce dernier disposant alors de près de 1h404 d’avance.

Malgré des soucis de transmission plus tôt dans la course, Al-Qassimi a émergé en vainqueur et devance sur le podium Martin Prokop (Ford F-150) et Miroslav Zapletal (Hummer H3 Evo III). Al-Qassimi en profite pour s’emparer des commandes du championnat.

Classement Abu Dhabi Desert Challenge

1. Khalid Al-Qassimi (ARE)/Khaled Al-Kendi (ARE) Peugeot 3008 DKR

2hr 46min 23sec

2. Martin Prokop (CZE)/Jan Tomanek (CZE) Ford F-150 Evo

2hr 53min 44sec

3. Miroslav Zapletal (CZE)/Marek Sykora (SLO) Hummer H3 Evo III

2hr 57min 02sec

4. Eugenio Amos (ITA)/Rafael Tornabell (ESP) Buggy 2WD

3hr 01min 50sec

5. Yayha Al-Helai (ARE)/Nasser Al-Kuwari (QAT) Nissan Pick-Up

3hr 14min 18sec

6. Mark Powell (GBR)/Quin Evans (GBR) Fast & Speed Buggy

3hr 21min 37sec

source: Autohebdo.fr