Alonso exclut de quitter la F1 en cours de saison

Pas son genre

Fernando Alonso a tenu à faire taire les rumeurs selon lesquelles il pourrait claquer la porte du projet McLaren Honda en cours de saison.

Les propos de son ami, Mark Webber, n’ont pas aidé l’Espagnol, qui avait déjà dû démentir de telles spéculations à Melbourne. Il affirme qu’il va tenir bon malgré les difficultés.

« Je n’ai absolument aucun plan comme celui-là, » répond-il lorsqu’on lui demande si la prédiction de Webber pouvait se réaliser.

« Il est normal que des pilotes ou d’anciens pilotes commentent les choses. J’ai lu ces commentaires, j’en ai lu beaucoup d’autres. En Espagne ils posent même des questions à des pilotes de moto à mon sujet. Comment ils voient la situation ? Tout le monde semble bien me connaitre et on dirait que je suis en dépression à les écouter ! »

« Mais ce n’est pas comme ça. En Formule 1 je donne mon meilleur, je suis plus préparé que jamais pour être au top de mes performances. Certes l’équipe n’est pas très compétitive maintenant, c’est vrai, mais nous ne pouvons pas régler ça du jour au lendemain. C’est un travail difficile et dur, pour tout le monde. »

« L’équipe attend de moi, je pense, encore plus de travail. Que je sur-performe, comme je l’ai fait en Australie. Les simulations nous plaçaient derniers et nous étions 10e. Ici en Chine, peut-être que je pourrais finir dans les points. »

Si la situation ne s’améliorait pas assez rapidement, pourrait-il aller voir ailleurs, chez Mercedes par exemple, en 2018 ?

« Je n’ai rien à dire là-dessus maintenant. C’est une question pour l’avenir. Mais dans la vie il ne faut jamais rien exclure. »

Alonso reconnait que Ferrari a bien progressé depuis son départ… alors que Honda semble perdu.

« Définitivement, Ferrari semble être de nouveau des candidats à la victoire. Attendons mais nous devrions avoir un championnat plus intéressant sans Mercedes en tête uniquement. J’avais dit qu’après Mercedes ce serait nous qui serions champion, je me suis peut-être trompé. »

« Tout va dépendre des progrès de Honda. Mais je n’ai pas beaucoup d’informations sur ce qu’ils font. Ce n’est pas clair mais il y a besoin d’une réaction. Ce n’est pas compréhensible qu’on en soit là lors de leur 3e année avec le moteur hybride. »

