Un système innovant pour la Balance des Performances LMGTE 2017

Depuis de nombreuses décennies, l’intégration des voitures de sport de grand tourisme a toujours été un élément important des courses d’endurance dans le monde entier, et encore plus spécifiquement dans le cadre des 24 Heures du Mans.

Concurrents et fans ont ainsi pu se régaler des silhouettes et sonorités évocatrices des très performantes GT de marques aussi prestigieuses qu’Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford et Porsche.

Ces GTE sont basées sur des modèles de série, et les caractéristiques des unes et des autres sont fondamentalement différentes. Afin de générer un plateau en compétition le plus équilibré possible, le législateur a la possibilité d’effectuer des réajustements dans les performances de chacune des voitures, afin de permettre à chaque modèle d’être compétitif.

La Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) et les constructeurs GTE engagés en Championnat du Monde d’Endurance FIA (WEC) ont abouti ensemble à une nouvelle gouvernance de la Balance des Performances (BoP). Ainsi, un système innovant sera inauguré à l’occasion des 6 Heures de Silverstone, manche d’ouverture de la saison 2017.

Les réajustements de la BoP des voitures engagées en catégorie LMGTE Pro sur l’ensemble de la saison seront désormais effectués automatiquement à l’issue de certaines courses, en fonction de critères d’évaluation définis ayant obtenu l’accord de l’ensemble des parties avant le début de la saison.

Sans interprétation ou prise de décision humaine, un outil de calcul nouvellement créé permettra d’atteindre le meilleur équilibre entre les différentes voitures, en utilisant des formules mathématiques basées sur la mesure de données quantifiées, publiques et spécifiques, collectées au cours de chacune des courses.

Des informations plus détaillées figurent dans le document préparé par la Direction Sportive de l’ACO, les législateurs du WEC et les championnats d’endurance continentaux qui leur sont associés.

Ce nouveau système sera utilisé lors de toutes les manches WEC 2017, à l’exception des 24 Heures du Mans, qui seront traitées séparément. Il concernera uniquement les constructeurs de la catégorie LMGTE Pro. Le système utilisé précédemment jusqu’en 2016 restera en vigueur pour les concurrents LMGTE Am.

Afin d’éviter toute réaction précipitée, les constructeurs et le législateur ont décidé de ne pas effectuer de réajustement avant que n’aient été disputées les deux premières courses 2017. Les premières modifications de la BoP seront donc calculées après les WEC 6 Heures de Spa-Francorchamps, et applicables pour la quatrième manche des 6 Heures du Nürburgring.

Balance des Performances LM GTE 2017

À propos de l’Automobile Club de l’Ouest

Créé en 1906, l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) est le créateur et l’organisateur d’épreuves automobiles majeures : le premier Grand Prix de l’histoire en 1906 puis des 24 Heures du Mans à partir de 1923.

De manière à développer la discipline endurance, l’ACO est aussi organisateur et promoteur du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA (FIA WEC) depuis 2012 et créateur de séries continentales : WeatherTech SportsCar Championship (Anciennement American Le Mans Series – 1999), European Le Mans Series (2004) et Asian Le Mans Series(2013).

L’ACO organise sur ses circuits du Mans les 24 Heures Motos, les 24 Heures Karting, les 24 Heures Camions, le Grand Prix de France Moto…

Mais l’ACO est avant tout un Club de passionnés qui défend les droits des automobilistes au quotidien et offre à ses membres un accueil privilégié pour vivre leurs passions des sports mécaniques lors des épreuves qu’il organise.

C’est également une Ecole de pilotage, Le Mans Driver ; un complexe loisirs et compétition de karting et simulateurs ; un département Entreprises pour l’organisation de séminaires ; une équipe de guides conférenciers proposant des visites des installations des Circuits du Mans ; trois boutiques officielles au Mans, à Tours et à Paris, ainsi que huit agences régionales.

source: Automobile Club de l’Ouest