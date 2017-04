Quelques ajustements sur le tracé de Shanghai

A quelques heures du début des premiers essais libres du Grand Prix de Chine

La FIA a confirmé quelques modifications apportées sur la piste de Shanghai et ses abords.

Un resurfaçage a été effectué au niveau de la ligne de départ / arrivée, afin de supprimer les bosses qui étaient apparues.

Au niveau des virages 1 et 8, des pneus additionnels ont été ajoutés aux barrières, afin de renforcer la sécurité. Ces modifications ont été rendues nécessaires sur plusieurs circuits, avec l’augmentation des performances et des vitesses des monoplaces 2017.

Une zone astroturf a été installée au niveau du virage n°2, entre la piste et le dégagement asphalté, et des vibreurs additionnels longs de 3 m, larges de 1 m et d’une hauteur de 50 mm ont été implantés derrière les vibreurs existants des virages n°2, 3 et 12.

source: Autohebdo.fr