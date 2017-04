Olivier Ford Saint-Hubert : une première en Amérique du Nord avec Carey Price et le Monster Spectacular!

Dévoilement officiel du Carey Price F-150 Ultimate Edition !

L’événement est de taille! On parle même d’une première en Amérique du Nord… Le lancement prochain d’un camion personnalisé de l’incontournable série-F de Ford en série limitée, véritable véhicule de collection, viendra couronner au cours des prochains jours l’étroit partenariat établi il y a huit ans entre le concessionnaire de la Rive-Sud : Olivier Ford Saint-Hubert et le réputé gardien #31 des Canadiens de Montréal : Carey Price.

Flagworld.com sera sur place ce samedi

L’édition spéciale du F-150 »Carey Price Ultimate édition » sera exposé dans la coursive principale du Stade olympique, ce samedi 8 avril, lors du Monster Spectacular présenté par Olivier Ford!

Au terme de plus de 9 mois d’efforts sur ce projet d’envergure, le prototype du concept a été présenté à Carey Price, qui l’a accueilli avec beaucoup d’enthousiasme : « Carey est quelqu’un de très humble et lorsque nous lui avons lancé l’idée de créer un camion à son effigie, il a d’abord réagi avec modération. Notre équipe s’est alors mise au travail. Nous avions une idée précise de ce que nous voulions créer et nous avons mis les bouchées doubles pour personnaliser un camion digne d’un grand champion. Notre premier objectif consistait à présenter un produit qui plaise à Carey et nous avons gagné notre pari. Une fois le véhicule prêt, nous le lui avons présenté et il a été très emballé », explique Jacques Olivier, Président.

Il faut dire que l’équipe d’Olivier Ford Saint-Hubert a « mis le paquet » pour vous offrir un véhicule qui en plus d’être rare (série limitée numérotée, voire confidentielle, avec seulement 100 véhicules par modèle), ne passera pas inaperçu. Intérieur en cuir entièrement personnalisé avec signature de Carey Price brodée dans les sièges; jantes étoilées symbolisant les quatre prix remportés par le plus célèbre des gardiens en 2015 : Trophée Hart, Trophée Vézina, Trophée William M. Jennings et Trophée Ted Lindsay; plaque d’authentification édition spéciale sur la console centrale numérotée; peinture et décoration extérieure personnalisée; châssis surélevé; signature de Carey Price sur le capot et à l’arrière du véhicule; coffret souvenir contenant un chandail autographié, un certificat d’authenticité et une plaque numérotée; sceau d’authenticité intégré au véhicule pour en garantir l’origine… Une chose est sûre, les amateurs de beaux camions et de hockey seront ravis ! Ils pourront d’ailleurs choisir entre deux versions : l’Édition spéciale et l’Ultimate Édition entièrement personnalisable.

« Nous déclinons plusieurs modèles sur les bases des F150, F250 et F350 et nous pourrons même offrir certaines options de personnalisation à nos clients. Ce véhicule unique est destiné à la fois au marché québécois, canadien ou même américain. Il s’agit d’une véritable première en Amérique du Nord dans le domaine des camions et du hockey », précise Jacques Olivier avec fierté du travail accompli.

Le concessionnaire de la Rive-Sud a visé juste puisque plusieurs commandes ont déjà été enregistrées partout au Canada.

Un hommage à un grand champion

En lançant ce concept, Olivier Ford Saint-Hubert a voulu marquer d’une empreinte indélébile un partenariat de longue date : « Carey est l’un des meilleurs joueurs au monde, sinon le meilleur. Il nous semblait évident d’associer l’image de l’un des meilleurs camions du monde à ce grand champion. Carey adore nos camions et parce que nous nous estimons chanceux d’avoir établi ce partenariat, nous souhaitions rendre hommage au joueur et immortaliser ces années de réussite ».

À propos d’Olivier Ford Saint-Hubert

L’homme Ford de la Rive-Sud a cumulé beaucoup de kilométrage au compteur depuis l’ouverture du premier établissement par Jacques Olivier Ford inc., situé sur le chemin Chambly à Saint-Hubert. Aujourd’hui, Olivier Ford, c’est 31 ans d’histoire vécue avec passion et amitié, et c’est avec beaucoup d’optimisme qu’il tend la main à la prochaine génération, qui saura relever d’innombrables défis.

Olivier, c’est six concessions : Olivier Ford Saint-Hubert, Olivier Hyundai, Olivier Ford Sept-Îles et Olivier Nissan Sept-Îles, Olivier Chrysler Sept-Iles et Olivier Kamouraska Chrysler. Très impliquée dans la collectivité, l’entreprise est appuyée depuis plusieurs années par son porte-parole de renom : Carey Price #31, le charismatique gardien du Canadien.

http://www.groupeolivier.com www.olivierperformance.com www.careypriceedition.com

source: Olivier Ford