La performance du radiateur Spectra Premium NSCR100 dépasse les attentes

De solides résultats sur la voiture 04 de Jean-François Dumoulin à Sebring

C’est sur le circuit du Sebring International Raceway que les ingénieurs de Spectra Premium et Dumoulin Compétition ont effectué les premiers essais en piste du radiateur haute performance NSCR100 les 25 et 26 mars derniers.

Les solides résultats obtenus dans la voiture #04 Spectra Premium / Bernier Crépeau / Groupe Bellemare / MIA, permettent aux équipes d’innover de nouveau afin de potentialiser le concept et l’efficience du radiateur NSCR100.

En effet, l’efficacité du refroidissement du moteur et de l’huile dépassent les attentes et tracent la voie pour de nouveaux ajustements.

Toutes les conditions étaient réunies pour mettre à l’épreuve le radiateur haute-performance NSCR100 dans un environnement extrême : Le circuit du Sebring International Raceway, parsemé de bosses et d’obstacles, représente un défi de taille pour les voitures en piste. De plus, la température atteignait près de 30 degrés Celsius.

« Dès les premiers tours de piste, nous étions confiants que les essais se dérouleraient positivement » partage avec enthousiasme l’ambassadeur de Spectra Premium, Jean-François Dumoulin.

« Spectra Premium développe des produits de qualité supérieure. Cependant, c’est la première fois qu’un radiateur est conçu pour une voiture de course. Même sur une piste comme Sebring, la différence est indiscutable. C’est encourageant pour la suite. »

Le NSCR100 qui, rappelons-le, est davantage compact et léger que les produits existants, a refroidi plus efficacement le moteur et l’huile, et ce, dans un environnement plus chaud qu’à l’habitude. Lorsqu’un deuxième radiateur a été installé pour confirmer la stabilité des résultats obtenus, l’équipe Dumoulin Compétition a constaté la facilité et la rapidité à laquelle celui-ci peut être remplacé.

« Fort des résultats remarquables de ce premier test et des données récoltées, nous entrevoyons la possibilité d’optimiser davantage le design spécifique au besoin de la série NASCAR Pinty’s.

C’est un pas de plus vers l’objectif de combler d’éventuels besoins d’autres séries. Merci à l’équipe Dumoulin Compétition pour la confiance et le support », partage Serge Guénette, vice-président opérations manufacturières chez Spectra Premium.

« En tant que fabriquant de châssis, j’ai longtemps cherché le radiateur idéal pour une voiture de course. Un radiateur qui s’installe et se désinstalle rapidement et qui fournit le refroidissement maximal du moteur tout en résistant aux impacts suivant les particularités de chaque piste.

Je suis emballé par l’efficacité du NSCR100. Les résultats des essais sont plus que concluants », mentionne Robin McCluskey, chef d’équipe de la voiture #04 Spectra Premium / Bernier Crépeau / Groupe Bellemare / MIA. « En un temps record, les ingénieurs de Spectra Premium ont développé ce que j’avais imaginé pendant des années.

Les dimensions et la conception du radiateur NSCR100 sont adaptées à toutes situations, et ce, de façon sécurisée en s’attachant au bloc-moteur. Ceci simplifie les ajustements rapides qui doivent souvent être effectués, notamment suite à un contact en piste. »

La voiture #04 Spectra Premium / Bernier Crépeau / Groupe Bellemare / MIA est performante en piste et Jean-François Dumoulin est impatient de poursuivre les séances d’essais dans différentes conditions au Québec et en Ontario.

« Nous avons effectué des modifications au niveau de la suspension avant et du système de freinage et tout s’est déroulé avec succès », partage l’ambassadeur de Spectra Premium, Jean-François Dumoulin.

**Soyez à l’affût des prochaines dates d’essais qui seront diffusées sur nos réseaux sociaux.

source: Dumoulin Compétition