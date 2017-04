ArgentinaGP : la conférence de presse

Le MotoGP™ fait escale sur le tracé de Termas de Río Hondo en Argentine pour la deuxième épreuve du calendrier

Le circuit de Termas de Río Hondo accueillait ce jeudi six pilotes du MotoGP™ pour la rituelle conférence de presse pré-GP.

Ce jeudi avait lieu la traditionnelle conférence de presse avec pour invités cette fois : Scott Redding (Octo Pramac Racing), Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini), Marc Márquez (Repsol Honda Team), Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), Andrea Dovizioso (Ducati Team) et Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP).

L’Espagnol, qui avait dominé sans partage les Tests hivernaux, fut d’ailleurs le premier à répondre aux questions des médias présents, puisque sa récente victoire à Losail fait de lui le leader provisoire au Championnat du Monde.

« Nous avons bien débuté l’année, voyons maintenant comment ça se passe en Argentine, indiquait le pilote Yamaha. Je n’ai jamais roulé avec la M1 ici, mais je sais que le circuit convient plutôt bien à notre moto, à mon style de pilotage. Je suis confiant pour cette épreuve, je pense que nous pouvons être forts. Nous devons essayer de ne pas commettre d’erreurs tout en donnant notre meilleur pour être aux avant-postes.

J’espère aussi que le week-end sera plus calme afin de travailler et d’être prêt à 100% pour la course. Jusqu’à présent je me suis senti bien sur tous les tracés, en espérant qu’il en soit de même ici. »

Andrea Dovizioso avait fait un pari osé à Losail en optant pour un pneu différent de celui de ses rivaux. Maîtrisant la majeure partie des hostilités, le pilote Ducati s’était finalement adjugé la deuxième place sur le podium ; lequel entend bien répliquer en faisant table rase de l’incident de la dernière édition durant laquelle il s’était fait percuter par son coéquipier dans le tour final.

« C’est un bon circuit pour Ducati. Nous n’y avons jamais gagné, mais nous avons toujours été proches de la victoire, confiait l’Italien. Cette année, ce sera une autre histoire, beaucoup de choses ont changé. La piste est souvent très poussiéreuse et se préparer correctement pour la course s’avère compliqué. La météo s’annonce également difficile, mais nous essaierons de travailler aussi bien qu’à Losail. »

Valentino Rossi, qui ne s’attendait pas à terminer sur le podium au Qatar, fut le suivant à s’exprimer. L’Italien avait en effet connu une pré-saison compliquée mais a bien su rectifier le tir en course alors qu’il s’élançait seulement de la quatrième ligne. Mais ce week-end, le nonuple Champion du Monde célèbre surtout son 350e départ…

« Oui ça en fait des courses ! J’en suis très fier, mais plus des chiffres ce qui importe ce sont les podiums, les victoires. Au Qatar, nous avons pu améliorer le feeling sur la moto et nous avons été surpris par notre course. Débuter l’année par un podium est toujours important, d’autant plus que je n’étais pas si loin des leaders […] J’aime le tracé de Termas de Río Hondo.

J’y ai toujours fait de belles courses, mais nous devons bien cerner les conditions de piste car l’an passé l’asphalte était très sale durant les premières séances. Ensuite, il avait plu. En espérant que ça soit mieux cette année afin de travailler dans de meilleures conditions et d’être mieux positionné aux essais. »

Marc Márquez avait lui aussi tenté un coup de poker au Qatar en suivant la même stratégie que Dovizioso, mais le Champion du Monde n’est pas parvenu à tirer son épingle du jeu et échouait au pied du podium. Le Catalan dispose du meilleur palmarès du plateau sur le tracé argentin avec trois pole positions et deux victoires en trois courses ; il se présente comme le favori logique de cette quatrième édition.

« Le Qatar n’a jamais été le meilleur circuit pour nous, mais le résultat n’a pas été aussi mauvais, déclarait Márquez. Bien évidemment, nous voulons toujours gagner ou terminer sur le podium, mais nous sommes satisfaits. Termas nous correspond plus et nous travaillerons dès la première séance pour préparer la course au mieux.

Depuis la première édition en 2014, je me sens à l’aise sur ce tracé. Cependant, l’adhérence évolue beaucoup du vendredi au dimanche et la météo semble compliquée, nous essaierons donc de trouver le meilleur set-up. »

Aleix Espargaró, qui a offert à Aprilia son meilleur résultat depuis son retour en allant chercher la sixième place du Grand Prix du Qatar, était également durant cette conférence. L’Espagnol est bien évidemment revenu sur sa performance d’il y a dix jours tout en se projetant pour la suite.

« C’était vraiment une belle façon de débuter l’année. Nous devons encore améliorer nos chronos sur un tour. En revanche, quand les pneus commencent à se dégrader nous sommes bien plus compétitifs. Je savais qu’on pouvait être forts en seconde partie de course, peut-être pas autant.

En tout cas, j’ai pris plaisir à piloter comme jamais. L’équipe a fait un superbe travail sur la moto, nous n’étions pas si loin des premiers et ça nous motive encore plus. »

Septième au passage sous le drapeau à damier, Scott Redding a brillé sous les projecteurs de Losail et espère poursuivre sur cette voie. « L’hiver ne s’est pas passé aussi bien que nous l’espérions, expliquait le pilote Ducati. Nous avons toutefois travaillé jusqu’au dernier Test à Losail. Désormais, si nous suivons la mauvaise direction, nous savons comment revenir en arrière.

C’était la meilleure façon de commencer la saison. Avec la nouvelle moto, je suis en mesure de corriger mes points faibles. L’objectif était de terminer à moins de dix secondes des leaders ; ma plus grande progression en comparaison à la saison dernière. Nous essaierons de continuer ainsi. Ce sera parfois facile, parfois difficile, mais nous donnerons toujours notre maximum. »

source: MotoGP.com