24 Heures Motos 2017

Ils sont prêts !

C’est dans 10 jours exactement que sera donné le départ de la 40e édition des 24 Heures Motos, le samedi 15 avril à 15 heures.

Tous les grands constructeurs seront présents sur le circuit Bugatti du Mans et 60 équipes attendues sur la grille. Yamaha, Honda, Suzuki et BMW sont prêts à défier Kawasaki, vainqueur en titre des 24 Heures Motos, et écrire une nouvelle fois leur nom au palmarès de l’épreuve.

La compétition s’annonce acharnée et la bataille sur la piste de haut niveau. Ils sont déjà tous prêts en découdre….la preuve en images !

Liste des engagés: (PDF)

source: Automobile Club de l’Ouest