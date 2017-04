McLaren ne prévoit pas de faire son propre moteur

Même si McLaren est en difficulté avec son Power Unit Honda

Le constructeur de Woking ne compte pas utiliser son usine pour développer son propre moteur.

« McLaren Automotive est une équipe différente qui partage certains actionnaires avec lesquels nous travaillons étroitement, a expliqué Zak Brown, le directeur exécutif de McLaren. Leur moteur est un McLaren, mais l’équipe F1 a des priorités économiques différentes.

Nous n’avons donc pas eu de discussions sur ce sujet. On ne sait pas ce qu’on fera dans une décennie, mais ce n’est pas à l’ordre du jour. Nous ne sommes pas des motoristes, nous sommes une écurie de course et un constructeur. »

source: Autohebdo.fr