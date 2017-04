Grosjean : le GP de Chine peut se révéler très difficile

Romain Grosjean se prépare à un GP de Chine délicat de par sa piste

Le Shanghai International Circuit représente un défi particulier pour les écuries en début de saison.

Romain Grosjean espère concrétiser le potentiel de la Haas VF17 au GP de Chine disputé ce week-end après un double abandon de l’écurie américaine à Melbourne (Australie).

L’ancien champion des GP2 Series pourra compter sur les performances de sa monture et sur son expérience du circuit de Shanghai

« Shanghai est un circuit difficile car c’est très différent de ce qu’on rencontre en début d’année, a commenté Romain Grosjean. La voiture doit bien fonctionner avec les roues avant. Si ça ne fonctionne pas bien, ça peut devenir très dur. Les dépassements ne sont pas impossibles à Shanghai, il y a une longue ligne droite où le DRS peut être utilisé pour attaquer. »

« En général, si la voiture est bonne en qualifications, la course devrait bien se passer. Autrement, la course peut être compliquée. Un top dix en qualifications est de bon présage pour les points », a souligné Romain Grosjean.

La différence au départ

Romain Grosjean se concentre particulièrement sur le premier virage où les positions sont les plus faciles à gagner.

« J’adore le premier virage car c’est un passage délicat qui se prend à fond avant de rétrograder en 2e pour le terminer. Il est assez long et on peut y faire la différence. Le secteur suivant avec la ligne droite et le long virage à droite est important car il y a une ligne droite de 1,5km qui suit. Il faut être sur l’accélérateur le plus rapidement possible », a expliqué Romain Grosjean.

Romain Grosjean reste sur une 19e place acquise l’an dernier avec Haas F1 Team.

Son meilleur résultat est une 6e position décrochée en 2012 avec Lotus F1 Team.

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis