2017 Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix

14e édition – 2e manche du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA – 2017

La Chine a été le 4e pays d’Asie à se voir octroyer le privilège de présenter un Grand Prix de Formule 1, après le Japon (1976), la Malaisie (1999) et Bahreïn (au début de la même saison 2004).

Le Shanghai International Circuit fut le 3e utilisé par la Formule 1 entièrement développé selon un concept de l’architecte allemand Hermann Tilke, qui avait déjà livré ceux de Sepang en Malaisie (1998) et de Sakhir à Bahreïn (2004).

Les 5 premières éditions furent présentées à l’automne; à 4 reprises (2006, 2007, 2009, 2010), la course fut disputée sous la pluie.

Lors de la 1re édition du Grand Prix de Chine, 16e Grand Prix de la saison, pour la première fois cette année-là Michael Schumacher sortit de piste lors des qualifications, ne put inscrire un temps et le lendemain dut partir de la voie des stands.

Ce fut, avec Monaco, le seul Grand Prix de cette année 2004 où il ne put inscrire un point au terme de la course. Rubens Barrichello, son coéquipier chez Ferrari, obtint la pole position et la victoire.

C’est également lors du premier Grand Prix de Chine en 2004 que Jacques Villeneuve, congédié par BAR plus tôt en saison, effectua un retour en Formule 1, embauché par Renault pour remplacer Jarno Trulli.

Le Grand Prix de Chine 2005, ultime manche de la saison, fut le dernier où des monoplaces Jordan prirent place sur la grille. L’année suivante, cette équipe prit le nom de Midland.

En 2006, la victoire en Chine de Michael Schumacher fut sa dernière en carrière. En 2012, la victoire en Chine de Nico Rosberg fut sa première en carrière. Le Brésilien Antonio Pizzonia a disputé son dernier Grand Prix en Chine en 2005.

C’est Lewis Hamilton qui compte le plus grand nombre de poles positions en Chine avec 5. Outre Hamilton, chez les pilotes actifs, Vettel en compte 3 et Alonso 2. Mercedes y a obtenu la pole position à 5 reprises.

Hamilton compte aussi le plus grand nombre de victoires en Chine avec 4, Alonso en compte 2, Vettel et Räikkönen, une chacun. Ferrari et Mercedes comptent toutes deux quatre victoires à Shanghai.

Qing Hua Ma, né le jour de Noël 1985 à Shanghai, est le seul coureur chinois vu en piste lors du Grand Prix de Chine, au volant d’une monoplace de Formule 1. Il a participé en 2013 à la séance libre du vendredi au volant d’une Caterham. Ce même week-end d’avril 2013, il avait couru dans le cadre du programme de GP2.

14e édition – 2e manche du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA – 2017

À propos du Grand Prix de Chine

Les 7, 8 et 9 avril prochains

Qualifications : samedi 8 avril, 15 h, heure locale; en direct à RDS à compter de 2 h 45 et de 2 h à TSN 5 et 2 h 45 à TSN 1-3-4.

En rediffusion à RDS à 7 h 15.

Course : dimanche 9 avril, 14 h, heure locale; avant-course en direct à RDS à compter de 1 h 30, de 1 h 00 à TSN 5 et 1 h 55 à TSN 1-3-4. En rediffusion à RDS à 8 h.

Shanghai International Circuit, Shanghai, République populaire de Chine, 5,451 km, 16 virages, deux zones DRS

56 tours pour 305,066 km, record du tour : 1.32:238 par Michael Schumacher (Ferrari) 2004

Résultats de 2016 :

Première ligne de la grille : Nico Rosberg (Mercedes) 1:35,402

Daniel Ricciardo (Red Bull Tag Heuer) 1:35,917

Course : 1. Nico Rosberg (Mercedes)

2. Sebastian Vettel (Ferrari)

3. Daniil Kvyat (Red Bull Tag Heuer)

Meilleur tour : Nico Hulkenberg (Force India Mercedes) 1:39,824

Quelques anniversaires :

7 avril : il y a 49 ans (1968), mourait le grand Jim Clark sur l’Hockenheimring. Il n’avait que 32 ans.

7 avril : en Argentine il y a 21 ans (1996), Jacques Villeneuve montait pour la 2e fois sur un podium (2e).

7 avril : il y a 33 ans (1984), Ayrton Senna, au volant d’une modeste Toleman, inscrivait en Afrique du Sud son premier point avec une 6e place.

8 avril : il y a 38 ans (1979) à Long Beach, Gilles Villeneuve remportait sa 3e victoire en carrière.

9 avril : Jacques Villeneuve célèbrera son 46e anniversaire de naissance.

Des 2017 plus rapides?

À Melbourne, en qualification, Hamilton a inscrit un temps inférieur de 1,649 seconde à celui qui lui avait aussi permis de s’offrir la pole en 2016. En course, le meilleur tour de Kimi Räikkönen a été 2,459 secondes plus rapide que celui de Daniel Ricciardo l’an passé.

S’il s’agit du plus rapide temps de pole à Melbourne, en course le Finlandais n’a pas éclipsé la marque de 1:24,125 de 2004 (Michael Schumacher). Räikkönen lui-même (deux fois) et Fernando Alonso (une fois) ont déjà aussi été plus rapides en course à Albert Park.

Un Italien sur la grille!

Après 98 absences consécutives, l’Italie a vu un des fils du pays prendre le départ à Melbourne d’un Grand Prix de F1. Antonio Giovinazzi, 23 ans, Vice-champion 2015 de F3 européenne, Vice-champion 2016 de GP2 et essayeur chez Ferrari, est venu remplacer chez Sauber un Pascal Wehrlein qui, pas très en forme, a renoncé à la qualification et à la course.

Giovinazzi est devenu le 84e Italien présent sur une grille de F1, le premier depuis le Grand Prix du Brésil 2011 où Jarno Trulli (Lotus) et Vitantonio Liuzzi (HRT) ont été les derniers représentants du pays de Dante.

Les records de Lewis Hamilton :

Lewis Hamilton, qui a mené un 100e Grand Prix en carrière et franchit la marque des 3 000 tours et des 15 000 kilomètres en tête à Melbourne, pourrait cette fois en Chine obtenir un 106e podium et rejoindre au 2e rang de l’histoire du championnat nul autre qu’Alain Prost.

Le 150e Grand Prix de Mercedes :

En ajoutant aux 137 Grands Prix disputés par l’équipe Mercedes depuis 2010 les 12 autres auxquels elle a participé en 1954 et 1955, ce week-end en Chine, la marque à l’étoile en sera à un 150e départ en Formule 1. En juillet 1954, à Reims en France, Juan-Manuel Fangio avait entrepris l’épopée avec une victoire.

Massa au 7e rang :

Felipe Massa disputera à Shanghai son 252e Grand Prix en carrière et rejoindra du coup Jarno Trulli. Prochaine cible : Riccardo Patrese à 256, que Kimi Räikkönen (253) devrait éclipser au 5e rang en Espagne.

50 ans de F1 au Canada… Saviez-vous que?

Dans chaque bulletin de la saison, nous vous présenterons des statistiques portant sur l’histoire du Formula 1 Grand Prix du Canada. Saviez-vous que, depuis 1967, 72 marques ou constructeurs différents ont pris le départ d’une des éditions du Formula 1 Grand Prix du Canada? Deux d’entre elles seulement ont été présentes à chaque édition : Ferrari et McLaren.

Commandez vos places :

Les billets pour assister au FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2017, les 9, 10 et 11 juin prochain, sont présentement en vente, incluant les places de la nouvelle tribune couverte « Platine ». On peut communiquer avec le service de la billetterie au 514-350-0000 ou au 1-855-790-1245, tous les jours de la semaine, entre 9 h et 20 h, ou commander en ligne au www.circuitgillesvilleneuve.ca ou www.admission.com

source: FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA