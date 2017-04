Hydro-Québec propulse les premières courses de Formule E à Montréal

Hydro-Québec est fière de s’associer comme partenaire en titre du Montréal ePrix

La course de Formule E se tiendra les 29 et 30 juillet prochain au centre-ville de Montréal et qui met en vedette des bolides tout électriques.

Leader de la révolution énergétique, Hydro-Québec ravitaillera en carburant propre les voitures électriques des plus grands constructeurs du monde.

« La Formule E à Montréal, ce n’est pas seulement une course: c’est un message que nous envoyons à nos citoyens et à nos amis sur toute la planète. Ce message, c’est que Montréal n’a pas peur de la nouveauté et de l’innovation. Montréal s’engage à 100% dans la transition énergétique et l’électrification des transports est notre fer de lance. Encore une fois, Montréal sera un précurseur et un leader », a mentionné Denis Coderre, maire de Montréal.

L’article complet au site hydroquebec.com