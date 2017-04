Giovinazzi remplacera Wehrlein au GP de Chine

Ce dimanche 9 avril à Shanghai

Sauber a confirmé que Pascal Wehrlein cèderait de nouveau sa place à Antonio Giovinazzi pour le GP de Chine.

Antonio Giovinazzi remplacera de nouveau Pascal Wehrlein chez Sauber F1 Team pour le GP de Chine disputé ce dimanche 9 avril à Shanghai.

L’Italien a déjà dû remplacer en hâte le champion 2015 du DTM le mois dernier à Melbourne, l’Allemand ne se sentant pas physiquement capable de couvrir une course après son accident survenu en janvier dernier à la Race of Champions de Miami (Floride).

« Le plus important pour moi est de travailler intensivement pour m’assurer d’être à 100% de ma forme le plus tôt possible, a commenté Pascal Wehrlein. Je serai alors bien préparé pour mon premier Grand Prix avec Sauber F1 Team. J’espère que ce sera pour Bahreïn (16 avril) mais, si ce n’est pas le cas, je prendrai le temps nécessaire jusqu’à la Russie (30 avril) pour m’assurer d’être prêt. »

Antonio Giovinazzi a décroché la 12e place au Grand Prix d’Australie et est devenu le premier Italien depuis Vitantonio Liuzzi et Jarno Trulli en 2011 à évoluer en F1.

Toto Wolff soutient Wehrlein

Toto Wolff, le président exécutif de Mercedes Motorsport, a apporté son soutien au protégé du constructeur étoilé.

« Je me sens désolé pour Pascal car il a eu une vraie malchance. J’ai été impressionné par sa maturité lorsqu’il a prévenu Sauber qu’il ne pourrait pas travailler au niveau requis à Melbourne. Cela demande du courage et de l’altruisme et cela lui apporte un vrai crédit auprès de l’équipe.

Il doit désormais retrouver la forme et revenir en étant performant. Je suis certain qu’il prouvera qu’il est resté le même lorsqu’il remontera dans la voiture », a déclaré Toto Wolff.

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis