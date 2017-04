WRC : Les pilotes Toyota sont heureux de retrouver l’asphalte

La Corse est l’un des rallyes préférés de Latvala

Le rallye de Corse, quatrième épreuve de la saison, se profile pour Toyota et ses pilotes.

Après deux premiers rallyes très réussis, couronnés d’une victoire pour Jari Matti Latvala, l’escale mexicaine a été plus compliquée pour les hommes de Tommi Mäkinen, qui ont toutefois réussi à amener les deux Yaris dans les points.

« La Corse est toujours un événement particulier pour moi, c’était un grand moment quand j’y ai gagné car c’est une épreuve douloureuse pour les Finlandais après la mort de Henri Toivonen en 1986, et nous n’y avons jamais été très performants » explique Latvala.

« Je pense que c’est différent maintenant, et le rallye est devenu un sport plus sûr ».

« Nous avons effectué des essais productifs en parcourant 380 kilomètres en deux jours, avec une journée sur des routes étroites et bosselées, et la deuxième sur des routes rapides et abrasives. Le tracé comporte les deux types, il nous a donc fallu trouver des réglages qui conviennent dans les deux cas.

Nous avons déjà une idée du potentiel de la voiture sur l’asphalte après le Monte Carlo, et je sens que la voiture est bien meilleure qu’elle ne l’était au moment du début de saison ».

Latvala est toutefois conscient que les autres équipes ne sont pas restées les bras croisés : « Nos rivaux seront forts, comme on l’a vu jusqu’ici, donc rien n’est acquis d’avance. Nous restons concentrés sur notre tâche qui consiste à améliorer la voiture entre chaque épreuve, et nous y sommes parvenus jusqu’ici ».

Juho Hänninen a vécu un début de saison difficile, avec des sorties de piste lors des deux premiers rallyes, et a enfin marqué ses premiers points au Mexique, après un rallye efficace et sans erreur.

« Je me sens bien mieux maintenant et j’ai hâte d’être en Corse, j’adore les épreuves sur asphalte » s’enthousiasme Hänninen. « Je n’ai roulé qu’une seule fois sur ce rallye, et c’était il y a longtemps, mais j’en ai fait les reconnaissances l’an dernier. Je me repose sur les conseils de Jari-Matti pour les réglages de la voiture et ça fonctionne très bien ».

« La voiture est assez similaire à ce qu’elle était au Monte Carlo et c’est une bonne chose car je m’y sentais bien. La grande différence se situe au niveau des pneus, nous avons appris à en tirer le maximum, surtout sur les longues spéciales.

Le rallye du Mexique a montré que si l’on s’accroche, on peut obtenir un bon résultat malgré des circonstances défavorables. C’est d’ailleurs la philosophie de Toyota cette saison, nous voulons continuer à améliorer la voiture ».

L’avantage pour Toyota sera de ne plus ouvrir la route, contrairement au Mexique, et surtout de ne pas subir une route à balayer puisque l’épreuve est 100% asphalte. Tommi Mäkinen est satisfait des essais effectués par son équipe en vue de l’épreuve française.

« Nos essais ont été très bons, nous avons amené de nouveaux éléments sur la voiture et de ce que j’ai pu voir, nos performances sur asphalte sont prometteuses » explique le Finlandais. « Nous espérons avoir la performance nécessaire à un bon résultat mais notre objectif est inchangé, nous voulons engranger de l’expérience et apprendre ».

« Il y a beaucoup de choses positives en vue de ce rallye, à commencer par le fait que Jari-Matti adore cette épreuve et qu’il est dans un état d’esprit très positif, ce qui l’aidera à être performant. Il s’élance deuxième sur la route mais ça ne devrait pas être un problème ici car on ne coupe pas les virages, les conditions devraient donc être bonnes ».

Mäkinen est également rassuré quant à la santé de Juho Hänninen, qui a disputé tout le rallye du Mexique avec une gastro-entérite : « Il est totalement remis. En dépit du fait qu’il se sentait très mal, il a réussi à terminer le rallye du Mexique et à marquer des points après une belle performance, ce qui devrait lui donner encore plus de confiance, maintenant qu’il va mieux ».

