Tony Stewart s’impose en Sprint Car

Avant de prendre la direction du Martinsville Speedway pour assister à la course des Monster Energy NASCAR Cup Series

Tony Stewart a passé une partie du week-end en Floride pour une course en United Sprint Car Series.

Quand il s’agit de rouler sur des ovales en terre, Tony Stewart n’est jamais très loin. Véritable amoureux de ces courses qui sont les racines de tout pilote NASCAR, Tony Stewart ne perd pas une occasion de rouler, pour le plaisir, mais aussi pour la victoire.

Pour sa huitième course de la saison, Tony Stewart était présent à Ocala en Floride sur le Bubba Raceway Park et il s’est imposé en United Sprint Car Series.

“C’est notre huitième course de l’année et lors des sept premières nous n’avons pas été très bons, mais cela faisait longtemps que je n’étais pas monté dans la voiture. Nous nous sommes battus pour comprendre ce que ces pneus voulaient. Les réglages que nous utilisions ici la fois dernière ne fonctionnent plus.” — Tony Stewart

À l’issue de la course qualificative, Tony Stewart n’était pas satisfait du comportement de sa voiture. Il a d’ailleurs heurté quelque chose durant la qualification et n’est parti qu’en dixième position pour la finale qui se tenait sur 33 tours, en mémoire du pilote Dave Steele décédé la semaine passée dans un accident.

À l’issue de la course Tony Stewart s’est envolé pour la Virginie afin d’assister à la course des Monster Energy NASCAR Cup Series avec son écurie, la Stewart-Haas Racing.

“J’ai le meilleur des deux situations. Je suis toujours un propriétaire en Cup, mais ce week-end, j’étais ici vendredi et samedi soir et dès que j’en ai fini avec cette interview, je me change et m’envole pour Martinsville. Mon emploi du temps est plus occupé maintenant qu’il ne l’était quand j’étais pilote en Cup.” — Tony Stewart

Cette année Tony Stewart a prévu d’effectuer une douzaine de courses en Sprint Car.

source: us-racing.com par Geoffroy LETTIER