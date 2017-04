Un dimanche de Top-10 pour Kami Laliberté

En F4 Italienne à Misano

Le jeune Montréalais Kami Laliberté a poursuivi sa progression en ce troisième et dernier jour du programme de Formule 4 italienne présenté sur le circuit de Misano, situé près de la côte de l’Adriatique, au sud de Rimini.

Après sa 10e place lors de la première course du week-end disputée en après-midi hier, Laliberté s’est offert successivement aujourd’hui une 5e et une 9e place lors des deux dernières épreuves disputées sur le tracé de 4,226 kilomètres.

Les résultats de l’équipe néerlandaise Van Amersfoort Racing (VAR) sont d’autant plus satisfaisants qu’il occupait sur les grilles de départ la 12e et la 14e place, respectivement en matinée et en fin d’après-midi.

Au cours du week-end, depuis les premiers essais de vendredi, le pilote canadien a constamment progressé, témoignant de sa maturité et de sa patience, tout en n’hésitant pas en course, à effectuer des manœuvres payantes aux bons moments.

« Dans la première course, comme hier en après-midi, j’ai eu un autre bon départ et de bons premiers tours qui m’ont fait gagner plusieurs places. Puis, vers la fin, j’ai pu faire un dernier dépassement pour grimper en cinquième place.

En après-midi, je partais plus loin et ce fut une course pas mal plus tumultueuse avec beaucoup d’accrochages. Mais j’ai su bien tenir ma route et éviter les pièges pour terminer neuvième, de déclarer le coureur qui a conclu ce premier week-end d’activité en saison 2017 avec trois ‘top-10’ sur un circuit auquel il ne s’était jamais mesuré.

Je suis vraiment content de mes trois jours de travail, surtout sur cette piste que je ne connaissais pas. Je suis très heureux que cette fin de semaine ait été une excellente et encourageante préparation avant mon championnat allemand qui commence dans un peu moins d’un mois. »

Tel qu’il l’a expliqué, c’est lors du week-end des 28, 29 et 30 avril que Kami Laliberté entreprendra sa campagne en Formule 4 allemande sur le tracé du Motorsport Arena d’Oschersleben, dans l’est de l’Allemagne, tracé ,long de 3,696 kilomètres et comprenant 14 virages. Il s’agira du premier de sept rendez-vous auxquels sont conviés les quelque trente espoirs du plus relevé championnat de Formule 4.

À tous moments, on peut en apprendre plus sur le championnat allemande de F4 au www.adac-motorsport.de, sur l’équipe VAR au www.vanamersfoortracing.nl et sur Kami Laliberté au www.kamilaliberte.com.

source: PR Kami Laliberté