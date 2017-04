Jim Pla fêtera à Nogaro les dix ans de sa toute première course automobile

En GT pour le meilleur

La course disputée lors de la 40ème édition des Coupes de Pâques en Formule Campus (ancien nom de la F4).

C’était en avril 2007 et il avait réussi l’exploit de monter sur la deuxième marche du podium alors qu’il n’avait que 14 ans !

Quel cadeau d’anniversaire lui ferait le plus plaisir ? Une paire de victoires pour ses débuts en Championnat de France FFSA GT, avec son équipier Pierre Sancinena et la Porsche Cayman Clubsport GT4 de l’équipe Racing Technology !

Le pilote icsport management a connu une saison 2016 studieuse, consacrée en grande partie à l’obtention du diplôme d’état BPJEPS de Moniteur de Pilotage. De quoi assurer son avenir à long terme dans ce monde des sports mécaniques qui le passionne depuis l’enfance.

Il n’a pas pour autant mis totalement sa carrière sportive entre parenthèses puisqu’il a disputé la dernière manche de la Porsche Carrera Cup France sur le circuit Paul Ricard.

« Finalement, j’ai beaucoup roulé l’année dernière, entre cette course en Cup, ma formation et les missions de coaching avec plusieurs pilotes du team Racing Technology de Sylvain Noël » précise le Biterrois.

Le projet de relance d’un championnat de France FFSA GT de qualité par le biais de la catégorie GT4 est devenu réalité cette année.

Les budgets se sont ajustés à un niveau plus raisonnable, ce qui a donné des idées à de nombreuses équipes : les habituées du Grand Tourisme au niveau national voire international, mais aussi des structures qui ont fait leurs preuves dans diverses coupes de marques, comme la Porsche Carrera Cup France.

« Avec mon management, nous avons travaillé sur différentes hypothèses, comme le proto LMP3, mais quand Sylvain a décidé de se lancer en FFSA GT, nous avons privilégié cette voie. Le championnat promet d’être à la fois compétitif et intéressant pour le public et les médias. »

Le choix de poursuivre l’aventure avec Racing Technology s’imposait. « Nous avons obtenu ensemble le titre par équipe en 2015 puis j’ai effectué mon stage de BPJEPS au sein du team. Nous attaquons notre troisième saison ensemble et j’espère que ce n’est que le début car on s’entend vraiment bien avec Sylvain. Nous sommes dans une vraie relation de confiance. »

Jim partagera le volant de la Porsche Cayman Clubsport GT4 n°1 avec Pierre Sancinena. Ce Normand âgé de 25 ans (il est né un an et un jour avant Jim !), ingénieur de formation, a signé de belles performances en monoplace, Peugeot RCZ Racing Cup, GT3 (Audi R8 LMS) et Prototypes. « Tout se passe bien avec Pierre, il est très facile et agréable de travailler avec lui. Je pense que nous serons vite dans le coup. »

Plus de vingt voitures sont attendues au départ de la saison nationale, et il y en aura nettement plus sur certains meetings avec le renfort des équipages qui disputent la GT4 European Series.

Une petite visite au circuit Paul Armagnac de Nogaro s’impose à l’occasion du week-end pascal, du 15 au 17 avril !

Calendrier GT4 European Series Southern Cup – Championnat de France FFSA GT

(2 courses d’une heure chacune par meeting) :

-Coupes de Pâques Nogaro (15 au 17 avril)

-Grand Prix de Pau (19 au 21 mai)

-Dijon (30 juin au 2 juillet)

-Magny-Cours (8 au 10 septembre)

-Barcelone (30 septembre au 1er octobre)

-Paul Ricard (13 au 15 octobre)

Partenaires 2017: Centre Porsche Frejus – Ville de Béziers – Missions Intérim

source: Romande Didier