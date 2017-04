F4 Italienne à Misano

Pour Kami Laliberté progrès constant e terrain inconnu

C’est en Italie, sur la côte de l’Adriatique, au sud de Rimini que le jeune Montréalais Kami Laliberté amorce ce week-end sa campagne 2017 en Formule 4.

Comme il a été annoncé préalablement, avant de disputer un premier programme en championnat allemand à la fin d’avril, avec ses coéquipiers de l’équipe néerlandaise Van Amersfoort Racing (VAR), le Québécois fait ses premiers tours de piste ce week-end en championnat italien de cette même discipline.

C’est pourquoi depuis hier en essais libres, le pilote se mesure au tracé de Misano, connu pour y accueillir annuellement le Grand Prix de motocyclettes de Saint-Marin.

Pour Laliberté et ses collègues chez VAR, il s’agit d’un week-end de découvertes, leurs premiers contacts avec les caractéristiques de ce circuit aux 16 virages et long de 4,226 kilomètres ayant été faits sur simulateur.

Vendredi, le pilote s’est servi des deux séances libres à des fins de familiarisation, ce qui explique largement qu’il soit resté à près d’une seconde du meneur.

Au fil des séances, le Québécois n’a cessé d’améliorer ses temps au tour. Ce matin lors de sa seconde séance de qualifications, il avait retranché un peu moins de deux secondes (1,736) à son meilleur temps de la séance libre de vendredi matin, ce qui lui conférait une 13e place sur la grille pour la course prévue pour dimanche matin.

Mais avant, en fin de journée aujourd’hui, il a disputé une première épreuve où parti de la 17e place, il a conclu en 10e position après avoir connu un excellent départ, exécuté des belles manœuvres et profiter de quelques abandons.

« Vendredi, on s’attendait à travailler fort pour trouver notre vitesse puisque on n’avait jamais roulé sur ce circuit. Ce fut moyen, mais c’est normal. Ce matin lors de la première qualification, la 17e place, ce n’est pas ce que je cherchais. La deuxième qualification, ce fut mieux : 13e à sept dixièmes de la pole, de résumer Kami avant d’aborder le déroulement de sa première course du week-end.

Cet après-midi, ce fut une bonne course. J’ai gagné quatre places au départ, j’en ai perdu une mais je me suis bien battu par la suite pour remonter 10e et inscrire un point. Je considère cette fin de journée très positive. »

Demain, dimanche 2 avril, le Québécois sera donc en piste pour la 1re course de la journée à 10 h 10, heure locale. La troisième et dernière épreuve du week-end est prévue pour 17 h 45.

« Je dois partir en 13e place pour la deuxième et je ne sais pas encore quelle sera ma position sur la grille pour la dernière, mais on ira de l’avant, avec un objectif bien clair : à chaque course, faire mieux qu’aujourd’hui », a conclu le pilote qui après avoir disputé en avril, mai et juin les trois premiers programmes de son championnat allemand, devrait retourner à nouveau en Italie le week-end de la Saint-Jean, cette fois à Vallelunga.

À tous moments, on peut en apprendre plus sur le championnat allemande de F4 au www.adac-motorsport.de, sur l’équipe VAR au www.vanamersfoortracing.nl et sur Kami Laliberté au www.kamilaliberte.com.

source: PR Kamilaliberté