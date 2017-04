La F1 réfléchit à un nouveau moteur pour 2021

LA FIA a organisé une réunion pour discuter d’une nouvelle motorisation en F1 à partir de 2021

La FIA a indiqué dans un communiqué qu’elle avait organisé jeudi le 31 mars à Paris une réunion avec plusieurs actionnaires de la F1, dont les nouveaux propriétaires Liberty Media, ainsi que les motoristes actuels (Mercedes, Ferrari, Renault et Honda) et d’autres constructeurs et motoristes non impliqués dans la discipline.

Des moteurs plus puissants et bruyants

L’objectif de cette réunion a concerné un changement de motorisation en F1 à l’horizon 2021.

L’accord se concentre sur :

– Le désir de maintenir la F1 au sommet du sport automobile et qu’elle soit un laboratoire de nouvelles technologie pour les voitures de tourisme.

– Les futurs moteurs devraient également être plus puissants tout en étant moins complexes et moins chers à développer et à produire.

– Le bruit devrait également revu à la hausse.

– Le pilotage devrait également être rendu plus compliqué.

« Je suis ravi que tant de participants soient tombés d’accord dans un domaine si technique en F1, a déclaré Jean Todt, le président de la FIA. Nous devons évidemment discuter des détails sur les Power Units de 2021, mais nous avons démarré du bon pied et j’ai hâte de travailler sur ce projet qui sera la meilleure décision pour l’avenir de la F1. »

Le Power Unit actuel utilisé en F1 est le V6 1.6l turbo / hybride développant entre 900 et 1000ch et étant 30% plus économe que la précédente génération de moteurs.

source : Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis