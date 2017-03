Toyota dévoile la TS050 de 2017

Toyota Gazoo Racing a dévoilé la version 2017 de sa TS050 qui affrontera la Porsche 919 Hybrid en WEC

Toyota Gazoo Racing a présenté sa nouvelle TS050 qui disputera la saison 2017 du WEC à la veille du début du Prologue disputé à Monza (Italie).

Le constructeur japonais engagera deux LMP1 cette année avec Mike Conway, Kamui Kobayashi et José-Maria Lopez sur la n°7 et Sébastien Buemi, Anthony Davidson et Kazuki Nakajima sur la n°8. Un 3e modèle sera engagé aux 24 Heures du Mans pour Nicolas Lapierre, Yuji Kunimoto et Stéphane Sarrazin.

La LMP1 japonaise sera bien propulsée par un V6 turbo 2.4l combiné à un système hybride de catégorie 8MJ. Ce nouveau moteur optimisera l’efficience thermique en augmentant le ratio de compression par le développement de la chambre de combustion, de la cylindrée et des têtes de cylindre.

Le système hybride a également été optimisé avec le MGU réduit et une batterie lithium-ion retravaillée. L’aéro et la géométrie de suspension ont également été revis. Le splitter avant a gagné 15mm tandis que le diffuseur arrière a été raccourci.

« Toute l’équipe est déterminée pour cette saison, a promis Toshio Sato, le président de l’équipe. Nous voulons gagner, aucun doute là-dessus, mais nous savons que la lutte avec Porsche sera difficile. L’équipe à Higashi-Fuji et à Cologne a travaillé très dur pour améliorer la TS050 Hybrid et les premières indications sont encourageantes. »

« Nous aurons une chance de plus de nous imposer au Mans avec une 3e voiture, a rappelé Toshio Sato. Nous savons de par notre expérience douloureuse que Le Mans est une course très dure à gagner, mais c’est notre objectif. »

« La TS050 Hybrid est une évolution majeure, seule la monocoque n’a pas changé, a souligné Pascal Vasselon, le directeur technique du Toyota Gazoo Racing. Nous avons montré notre potentiel lors de plusieurs courses avec de belles performances…

Ce qu’il s’est passé au Mans l’an dernier a été très dur pour nous et nous avons porté une importance encore plus grande à la qualité de l’ensemble. Le risque zéro n’existe pas mais nous avons cherché à le réduire au maximum. Les essais de pré-saison se sont bien passés, que ce soit au niveau des performances ou de la fiabilité. »

Photos de la Toyota TS050 Hybrid 2017

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis (photo © Toyota Gazoo Racing)