Sacha Fenestraz conclut les essais

Avec un record au Nürburgring

La dernière journée des essais collectifs de pré-saison en Formule Renault Eurocup a tourné à l’avantage de Sacha Fenestraz (Josef Kaufmann Racing).

Auteur ce matin d’un tour en 1’54’’356 sur le Nürburgring, nouveau temps de référence de la catégorie sur le circuit, le Français a devancé Will Palmer (R-ace GP) et Max Defourny (R-ace GP).

Pilote du Red Bull Junior Team, le débutant Richard Verschoor (MP Motorsport) a terminé la session finale en tête avant que les concurrents ne prennent la direction de l’Autodromo di Monza pour le premier week-end de course de la saison 2017.

Sous un grand soleil, Sacha Fenestraz effaçait le record de la Formule Renault Eurocup sur le Nürburgring dès la première heure. Le Français enfonçait le clou en 1’54’’356 pour distancer Will Palmer et Max Defourny.

Daniel Ticktum (Arden Motorsport) et Max Fewtrell (Tech 1 Racing), rookies respectivement membres du Red Bull Junior Team et de la Renault Sport Academy, complétaient le top cinq.

L’après-midi, le rythme redescendait pour l’ultime séance, conclue avec la présence de Richard Verschoor au sommet de la feuille des temps. Son tour en 1’55’’611 lui permettait de devancer d’un millième de seconde Grégoire Saucy (AVF by Adrián Vallés). Henrique Chaves (AVF by Adrián Vallés), Alexander Vartanyan (JD Motorsport) et Gabriel Aubry (Tech 1 Racing) intégraient également le quinté de tête.

Après avoir connu huit leaders différents en douze sessions, la Formule Renault Eurocup donne désormais rendez-vous à l’Autodromo di Monza du 20 au 23 mars pour une journée d’essais suivie du premier meeting de la saison.

Torticolis record pour Fenestraz

Sacha Fenestraz (Josef Kaufmann Racing) :

« Ce temps est idéal pour arriver en confiance à Monza, même si mon torticolis ne m’a pas aidé ! Cela m’avait contraint à n’effectuer que vingt-cinq tours hier. Je savais néanmoins que je pouvais signer un bon chrono. J’ai donc voulu souffrir un peu pour battre le record.

J’ai ensuite ménagé ma nuque avec un programme plus léger l’après-midi. Le bilan des essais est toutefois positif : nous étions régulièrement devant tout en économisant des pneus dès Magny-Cours. Je suis persuadé que cette décision mûrement réfléchie avec l’équipe nous sera bénéfique à long terme. »

Bilan positif pour Fewtrell

Max Fewtrell (Tech 1 Racing) : « Je suis vraiment satisfait de ma pré-saison. La relation avec Tech 1 Racing s’est renforcée durant les essais et nous avons connu de vraies satisfactions, comme le top cinq ce matin ou encore notre deuxième temps à Magny-Cours.

C’était un peu plus compliqué au Circuit Paul Ricard en raison des conditions qui ne cessaient de changer, mais nous étions toujours dans le coup face à des pilotes qui entrent dans leur deuxième ou troisième année. Je suis très positif à l’heure d’aborder la saison ! »

Simmenauer poursuit son apprentissage

Jean-Baptiste Simmenauer (JD Motorsport) : « Comme je connais très peu de circuits du calendrier, ma transition du karting à la monoplace sera difficile, mais Formula Renault 2.0 est l’une des meilleures voitures pour apprendre dans un championnat relevé. Il y a eu beaucoup de points positifs durant ma préparation.

Je pense que nous avons beaucoup progressé et je suis convaincu que nous serons mieux placés d’ici la fin de la saison. Mon intégration au sein de l’équipe s’est bien passée, l’ambiance y est bonne et les choses vont de mieux en mieux. À nous de poursuivre nos progrès ! »



Saucy revoit ses objectifs à la hausse

Grégoire Saucy (AVF by Adrián Vallés) : « Pour une première saison en Formule Renault Eurocup, le bilan des essais est positif même s’il me reste encore beaucoup à apprendre. Nous avons beaucoup travaillé pour arriver à ce deuxième temps l’après-midi sur un circuit que je ne connaissais pas hier matin ! C’est toujours positif en découvrant une nouvelle catégorie.

Nous avions pour objectif de viser le top quinze avant de monter en puissance durant l’année, mais nos performances à ce jour nous font espérer des points, voire mieux, dès Monza. »

source: FormuleRenaut Eurocup