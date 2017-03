Porsche présente la 919 Hybrid de la saison 2017

Porsche a dévoilé la 919 Hybrid qui affrontera la Toyota TS050 en WEC cette saison

Après Toyota, c’est au tour de Porsche de dévoiler sa nouvelle LMP1 pour la saison 2017 du WEC. La nouvelle 919 Hybrid a été présentée à la veille du début du Prologue disputé ce week-end à Monza (Italie).

Suite au « Dieselgate », Porsche n’alignera que deux exemplaires de la 919 Hybrid aux 24 Heures du Mans les 17 et 18 juin. La n°1 sera confiée à Neel Jani, Nick Tandy et André Lotterer, tandis que la n°2 sera pilotée par Brendon Hartley, Timo Bernhard et Earl Bamber.

La Porsche 919 Hybrid a nettement évolué, notamment avec un porte-à-faux bien plus important à l’avant. Les phares ont été redessinés pour prendre bien plus de place et le nez est plus profilé que par le passé.

« Pour la saison 2017, 60 à 70% de la voiture a été modifié, a commenté Andreas Seidl, le Team Principal de l’écurie Porsche. La monocoque reste inchangée par rapport à 2016, mais nous avons optimisé les éléments pour qu’ils soient le plus efficace possible.

La limite de deux packages aéro pour la saison est une bonne idée pour réduire les coûts. Nous avons retravaillé l’avant pour réduire au maximum les boulettes de gommes ramassées, ce qui impactait l’équilibre de la voiture. »

« Nous avons perdu de l’aéro avec le nouveau règlement et nous nous attendons à avoir un écart de 3 à 4s au Mans. Notre objectif était de nous assurer de ne pas gagner de poids par rapport à la précédente version », a ajouté Andreas Seidl.

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis (photo © Porsche AG) (Flagworld photos album – Paul Foster in Monza)