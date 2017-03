La Série Ultra 94 Porsche GT3 Cup Challenge Canada publie le calendrier des 12 épreuves de la saison 2017

La nouvelle 911 GT3 Cup sera présente sur la ligne de départ en mai

Le retour de la série Ultra 94 Porsche GT3 Cup Challenge Canada présentée par Yokohama au Grand Prix du Canada à Montréal, annoncé par l’International Motor Sports Association (IMSA), sera l’un des points saillants du calendrier 2017.

Cette série, qui compte parmi les 20 championnats monomarques Porsche GT3 Cup au monde, se disputera sur cinq circuits, y compris dans les deux plus grandes villes du Canada à titre d’épreuves de soutien dans le cadre des deux plus prestigieux événements de sport automobile au pays : le Grand Prix du Canada de Formule 1 au Circuit Gilles-Villeneuve, à Montréal, et le Honda Indy Toronto.

Le calendrier de la série Ultra 94 Porsche GT3 Cup Challenge Canada présentée par Yokohama comprend aussi, en première, une rencontre de deux épreuves à l’extérieur du Canada au légendaire circuit Watkins Glen International, à Watkins Glen, New York.

Ces trois événements, qui s’inscrivent dans le programme de 12 courses – un record pour la série – proposent des compétitions enlevantes et donnent l’occasion aux pilotes de se distinguer afin d’accéder à la série IMSA WeatherTech SportsCar Championship ou aux courses GT pour pilotes professionnels sur la scène mondiale.

La marque Ultra 94 de Petro-Canada nous revient à titre de commanditaire principal de la série qui inaugure sa septième saison en 2017. Parmi les autres importants ajouts en 2017, notons le lancement de la nouvelle Porsche 911 GT3 Cup qui sera inscrite dans la catégorie Platine.

Les voitures de cette catégorie rouleront avec celles des catégories Or et Argent, cette dernière étant ouverte aux Porsche GT4 Clubsport pour toutes les épreuves se déroulant au Canada.

La première course de la saison 2017 est prévue du 19 au 21 mai au Canadian Tire Motorsport Park, la dernière étant prévue du 25 au 27 août, toujours sur le même circuit historique de Bowmanville, en Ontario.

Des courses de prestige auront aussi lieu au Circuit Gilles-Villeneuve à Montréal, au Watkins Glen International, dans les rues de Toronto et au Grand Prix de Trois-Rivières, avec deux manches pour chaque épreuve.

C’est au traditionnel week-end inaugural de la fête de la Reine que les nouvelles 911 GT3 Cup prendront la piste dans la catégorie Platine. La catégorie Or est à présent composée des 911 GT3 Cup de génération précédente, tandis que les Cayman GT4 Clubsport restent dans la catégorie Argent.

Les voitures des catégories Argent rouleront en même temps que les GT3 des catégories Or et Platine pour cinq des six épreuves de la série. Le classement et les prix seront distincts dans le cadre du championnat en dix manches. C’est ainsi que les pilotes de la catégorie Argent s’affronteront pour toutes les épreuves courues au Canada.

Après les manches inaugurales au CTMP, les écuries se donneront rendez-vous à Montréal du 9 au 11 juin pour les manches 3 et 4. Cette épreuve, qui sera présentée pour la deuxième année de suite, marquera un tournant historique.

La série Ultra 94 Porsche GT3 Cup Challenge Canada présentée par Yokohama passera ensuite aux États-Unis, une première, afin de participer aux manches 5 et 6 qui se dérouleront du 29 juin au 2 juillet sur le circuit historique Watkins Glen International dans le cadre de la Sahlen’s Six Hours of The Glen, une des principales épreuves du WeatherTech Championship. La seule manche conjointe de la saison des séries canadienne et américaine se déroulera donc au Glen.

Les écuries de la série Ultra 94 Porsche GT3 Cup Challenge Canada présentée par Yokohama reviendront ensuite au Canada pour les manches 7 et 8 qui se dérouleront du 14 au 16 juillet à Toronto, à titre de courses de soutien du Verizon IndyCar Series pour la troisième année de suite devant la foule enthousiaste du Honda Indy Toronto.

La série se poursuivra au Québec du 11 au 13 août, avec les manches 9 et 10 au populaire circuit urbain du Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R). La saison se terminera avec les manches 11 et 12, du 1er au 3 septembre au CTMP.

« Nous avons hâte au début de la saison de course », a déclaré Alexander Pollich, président et chef de la direction d’Automobiles Porsche Canada, Ltée. « Avec l’arrivée de la nouvelle 911 GT3 Cup, la série Ultra 94 Porsche GT3 Cup Challenge Canada présentée par Yokohama promet d’être la plus palpitante à ce jour. »

La série Ultra 94 Porsche GT3 Cup Challenge Canada présentée par Yokohama compte trois catégories : Platine, qui regroupe des Porsche 911 GT3 Cup 2017 issues de l’actuelle 991 de route de 2e génération; Or, qui regroupe les GT3 Cup de la génération précédente (millésimes 2013 à 2016); et Argent, qui regroupe les Cayman GT4 Clubsport.

Les pilotes de la catégorie Platine se disputent aussi le Championnat des Maîtres. À l’issue de chaque course, un podium est réservé à chaque catégorie et un champion est désigné à l’issue de chaque saison. Les points sont accordés selon le classement à l’arrivée pour chaque catégorie.

Pour en savoir plus sur la Série Ultra 94 Porsche GT3 Cup Challenge Canada présentée par Yokohama, suivez @IMSA sur Twitter avec le mot-clic #GT3CAN et sur Facebook. Les nouvelles les plus récentes figurent sur IMSA.com.

Calendrier de la série Ultra 94 Porsche GT3 Cup Challenge Canada 2017 présentée par Yokohama

Date Circuit

19-21 mai Canadian Tire Motorsport Park, Bowmanville, ON*

9-11 juin Circuit Gilles-Villeneuve, Montréal, QC*

29 juin-2 juillet Watkins Glen International, Watkins Glen, New York^

14-16 juillet Honda Indy Toronto, Toronto, ON*

11-13 août Grand Prix de Trois-Rivières, Trois-Rivières, QC*

1er-3 septembre Canadian Tire Motorsport Park, Bowmanville, ON*

* — comprend la catégorie Argent pour Porsche Cayman GT4 Clubsport

^ — épreuve conjointe avec la série Porsche GT3 Cup Challenge USA by Yokohama

SOURCE: Automobiles Porsche Canada