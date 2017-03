La Porsche 904 GTS est de retour au Musée des 24 Heures du Mans

Au terme d’une restauration unique de près de 2 ans

Le Musée de 24 Heures du Mans, propriété de l’Automobile Club de l’Ouest depuis février 2017, lance un programme de conférences gratuites et inédites, ouvertes au public baptisés « la Voix aux Calandres ».

Le premier volet se déroulera le jeudi 6 avril 2017 lors d’une soirée événement, en présence de nombreux invités, sur le thème de restauration et du retour de la Porsche 904 GTS dans les collections de l’ACO.

A travers une scénographie présentant plus de 120 véhicules, le Musée des 24 Heures du Mans raconte l’épopée de l’automobile dans la Sarthe et de la plus grande course d’endurance au monde, les 24 Heures du Mans.

Bentley, Ferrari, Jaguar, Ford, Porsche, Matra, Audi … tous les grands constructeurs sont présents avec des modèles mythiques qui ont marqué de leur empreinte la classique mancelle. 300m² d’expositions temporaires viennent compléter ce parcours thématique, qui peut aussi se poursuivre par la visite du célèbre circuit sarthois.

Le jeudi 6 avril à 18 heures, le Musée des 24 Heures du Mans propose une soirée conférence baptisée « La Voix aux Calandres », à l’occasion du retour de la Porsche 904 GTS dans les collections de l’ACO, au terme d’une restauration unique de près de 2 ans.

A l’invitation de Pierre Fillon, Président de l’ACO, de nombreux acteurs de ce travail minutieux reviendront sur les secrets d’une telle restauration et sur l’histoire insolite de cette pièce de collection, à l’image de représentants de la Fondation du Patrimoine, de la Fondation Motul, de Michelin ou encore de Crubilé Sport.

Véhicule au destin hors du commun, la Porsche 904 GTS fait l’objet d’une exposition temporaire au sein du Musée des 24 Heures du Mans, visible jusqu’au 30 avril 2017.

Cette première conférence publique s’intègre dans une programmation de rendez-vous récurrents, baptisés La Voix aux Calandres, qui se dérouleront durant toute l’année 2017.

source: ACO – Photo Axel HOUDAYER