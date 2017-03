Hype Energy renouvelle son soutien au jeune pilote canadien Kami Laliberté

Pour une seconde saison en sport automobile

Hype Energy, la populaire boisson qui en 1994 s’est faite une place de choix dans le marché mondial des boissons énergétiques a choisi de soutenir pour une seconde saison en sport automobile, le jeune et talentueux coureur canadien Kami Laliberté.

Lors de la saison 2017, le pilote originaire de Montréal participera au Kami Laliberté. en plus de s’engager en quelques occasions dans le championnat italien de cette même discipline.

L’année durant, les logotypes de Hype Energy et de MFP seront visibles sur la combinaison et le casque du coureur l’équipe néerlandaise Van Amersfoort Racing.

« Je suis très heureux que Hype Energy ait choisi de m’appuyer à nouveau pour mes courses de la saison 2017, a déclaré le jeune coureur qui amorce sa campagne ce week-end sur le circuit italien de Misano, les 31 mars, 1 et 2 avril.

J’ai eu le plaisir l’an passé de travailler avec des professionnels qui mettent en marché un produit grandement apprécié de ma génération. De plus, je sais qu’ils aiment vraiment les sports motorisés, comme en témoigne certainement leur association à l’équipe Sahara Force India en F1. »

Hype Energy dut une des premières marques de breuvages énergétiques, apparue sur le marché en 1994. Depuis 1997, grâce à la vision de Bertrand Gachot, l’ex-pilote de Formule 1 et vainqueur des 24 heures du Mans devenu son chef de la direction, Hype Energy a bâti un solide réseau à l’échelle internationale tout en maintenant sa réputation, celle d’un breuvage de qualité et bien de son temps.

Les produits Hype Energy sont maintenant disponibles dans plus de 45 pays, aux quatre coins du monde. Au fil des années, la marque a été associée en Formule 1 à l’équipe Arrows et par la suite à Benetton, Williams et plus récemment et encore, à Sahara Force India. La marque est aussi présente en NASCAR et en courses de motocyclettes.

« En 2016, Kami a obtenu d’excellents résultats et ce fut naturel pour nous de poursuivre notre association avec lui, a déclaré Bertrand Gachot. Nous sommes fiers de ce soutien que nous accordions à de jeunes coureurs de talent, surtout lorsqu’il s’agit d’un Montréalais, ce au moment où, en 2017, les produits Hype Energy augmentent leur présence dans le marché canadien.»

Comme annoncé, Kami Laliberté participera aux sept épreuves inscrites au calendrier de la très relevée série de Formule 4 allemande de l’ADAC.

Avant le premier rendez-vous allemand à Oschersleben, le Québécois devra disputer la première manche du championnat italien à Misano, les 31 mars, 1er et 2 avril.

À tous moments, on peut en apprendre plus sur le championnat allemande de F4 au www.adac-motorsport.de, sur l’équipe VAR au www.vanamersfoortracing.nl, Kami Laliberté au www.kamilaliberte.com et sur Hype Energy au www.hype.com.

source: PR Kami Lliberté