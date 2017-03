Felipe Massa soutient au mieux son jeune équipier, Lance Stroll

Il en est certain : le Québécois va s´améliorer

Massa pense que Lance Stroll doit rebondir après un début difficile de sa carrière en Formule 1.

Le pilote de 18 ans a eu un hiver difficile avec les monoplaces 2017, plus rapides et plus dures à piloter, et est sorti de la piste à plusieurs reprises lors des essais de Barcelone.

Le Québécois a également rencontré des problèmes lors du tout premier Grand Prix de la saison à Melbourne : crash en Libres 3, trop agressif avec ses gommes en course, etc.

Mais Felipe Massa, qui a débuté lui-même en catégorie reine à l´âge de 21 ans, rappelle qu´il a eu les mêmes difficultés que son jeune équipier, et essaie de faire ce qu´il peut pour aider Stroll à s´adapter.

« Il a 18 ans. Je me souviens des erreurs que je commettais lorsque j´avais 18 ans. Un jour, tu trouves ce dont tu as besoin au bon moment. Il va sûrement s´améliorer durant le championnat. »

« Il n´a pas eu de supers débuts, notamment avec ce qu´il s´est passé durant les tests. Mais il lui faut de la patience et du temps. Je lui donne toutes les informations, tout ce que je vois, afin de l´aider à apprendre et à comprendre. Je le connais depuis qu´il a 8 ans. Donc je suis soucieux de l´aider à évoluer et d´avoir un partenariat solide avec lui durant la saison. »

source: nextgen-auto.com