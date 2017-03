World RX – Peugeot dévoile la 208 WRX 2017 de Loeb et Hansen

Sébastien Loeb et la nouvelle Peugeot 208 WRX 2017

Le Team Peugeot-Hansen a présenté en marge de la première manche du World RX 2017 à Barcelone la version 2017 de sa Peugeot 208 WRX qui arborent une nouvelle livrée.

Peugeot et le Team Peugeot-Hansen compte récupérer son trône en 2017, après avoir abandonné le titre Teams l’an passé à la structure EKS RX de Mattias Ekström.

La nouvelle 208 WRX doit ainsi venir concurrencer les Audi S1, Ford Focus RS RX et autres Volkswagen Polo GTi RX qui compteront parmi les favorites pour cette nouvelle campagne en World RX.

La nouvelle Lionne apparaît avec une nouvelle carrosserie et une aérodynamique revue, et est désormais à la largeur maximale permise par le règlement. Les évolutions ne se limitent pas à l’aspect visuel, puisqu’un nouveau bas moteur fait son apparition.

Amortisseurs plus longs et suspensions retravaillés font aussi partie du nouveau package de la 208 WRX 2017, qui sera confiée à Sébastien Loeb et Timmy Hansen, quand Kevin Hansen disposera d’une 208 2016 version plus.

« Après le dernier test effectué à Lydden Hill, j’ai le sentiment que la voiture a progressé dans un peu tous les domaines : moteur, châssis, amortisseurs, rapports de boîte… commente Sébastien Loeb.

Globalement, on est mieux partout. Elle devrait être plus polyvalente et plus performante sur les circuits glissants. Barcelone n’est pas la piste qui permettra de vraiment juger ce dernier point mais ce sera tout de même très intéressant puisque ce sera notre première confrontation avec une concurrence renforcée. »

« Les essais que nous avons menés avec la version 2017 de la 208 WRX se sont très bien passés, poursuit Timmy Hansen. Nous avons résolu les quelques points qui nous posaient soucis l’an dernier. La nouvelle voiture est de celles qu’il est possible de pousser à la limite et de piloter d’une manière très incisive. »

La première manche de la saison se déroulera ce week-end en Catalogne.

Photos Peugeot 208 WRX 2017

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel (photo: © Red Bull Content Pool)