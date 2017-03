Nico Verdonck : « Impatient de poursuivre notre préparation pour les 24 Heures du Nürburgring »

Après un début de saison réussi lors de la première course du VLN Endurance Championship

Nico Verdonck rejoindra de nouveau le Bentley Team ABT le 8 avril prochain pour la deuxième manche de cette compétition. Objectif : préparer au mieux les 24 Heures du Nürburgring !

Samedi dernier, Nico Verdonck et l’équipe Bentley Team ABT ont débuté leur collaboration à l’occasion de la première course du VLN Endurance Championship, une compétition qui se déroule sur la Nordschleife du Nürburgring.

Dès les essais qualificatifs, la Bentley Continental GT3 #37 pilotée par Nico Verdonck, l’Allemand Christian Mamerow et le Sud-Africain Jordan Lee Pepper se montrait à son avantage avec un excellent 5e chrono. En début de course, la belle GT3 anglaise prenait même la troisième place provisoire dans un peloton comptant pas moins de 32 voitures de la catégorie GT3.

« Malheureusement, nous avons ensuite perdu le contact avec le groupe de tête à cause d’une neutralisation de la course – via un Code 60 – qui ne nous a pas du tout été favorable », raconte Nico.

« La plupart de nos adversaires effectuaient un ravitaillement à cet instant alors que nous étions à 60 km/h sur la piste. Et quand nous sommes rentrés à notre tour, la course avait repris un rythme normal. »

Après quatre heures de ronde, c’est à la 12e place que la Bentley Continental GT3 #37 passait sous le drapeau à damier. « Cette première course avec la Bentley était une très bonne expérience pour moi et la performance globale de l’équipe, qui a placé l’autre voiture sur la deuxième marche du podium, est de très bon augure pour le futur », explique Nico.

Ayant été confirmé cette semaine pour l’épreuve VLN 2, qui aura lieu le 8 avril, le Belge est impatient de reprendre le volant de l’impressionnante Bentley Continental GT3 :

« Cette première collaboration nous a permis d’apprendre beaucoup de choses, mais nous avons encore beaucoup de travail en perspective lors des prochains rendez-vous. La préparation d’une épreuve telle que les 24 Heures du Nürburgring est un grand défi que je suis très heureux et très honoré de relever avec une équipe aussi professionnelle que le Bentley Team ABT. »

Nico fixe donc rendez-vous à tous ses fans le 8 avril sur le Nürburgring. « Je remercie tous ceux, de plus en plus nombreux, qui me témoignent des marques de sympathie ou des encouragements », sourit-il. « J’espère les voir lors de la course VLN 2 et lors des 24 Heures du Nürburgring, les 27 et 28 mai. »

source: Communication Nico Verdonck