La Matmut renforce son implication avec Alpine

Aux 24 Heures du Mans et en Championnat du Monde d’Endurance

Entre la Matmut et les 24 Heures du Mans, la passion ne s’estompe pas. Bien au contraire !

Plus de douze ans après sa première apparition dans la Sarthe, la Matmut poursuit son implication autour de la mythique classique en reconduisant son soutien auprès du Team Signatech Alpine pour toute la campagne mondiale d’endurance dans laquelle l’équipe française est engagée. La Matmut devient partenaire titre du Team.

L’équipe Signatech Alpine a signé en 2016 un double succès aux 24 Heures du Mans et dans le Trophée Endurance FIA des équipes LM P2. Fort de ce bilan exceptionnel, le Groupe Matmut a choisi d’accompagner à nouveau l’équipe Signatech Alpine pour la saison à venir.

Cette très belle association prendra en 2017 une nouvelle dimension puisque la Matmut devient partenaire titre du constructeur français dans sa conquête de nouveaux succès.

C’est ainsi que le Team Signatech Alpine Matmut se présentera au départ du WEC (World Endurance Championship), dont le point d’orgue seront bien sûr les prestigieuses 24 Heures du Mans (17 & 18 juin prochains).

Outre le fait de partager leurs origines en Seine Maritime, l’évolution de ce partenariat symbolise parfaitement la qualité des liens qui unissent la Matmut, acteur majeur sur le marché français de l’assurance, à la marque Alpine, ambassadeur du savoir-faire automobile à la française, comme l’illustre sa toute nouvelle A110 présentée récemment au salon de Genève et d’ores et déjà vouée à écrire une très belle page du renouveau de la marque de Dieppe.

Pour la campagne 2017 du Championnat du Monde d’Endurance, l’équipe Signatech Alpine Matmut, alignera deux Alpine A470 pour des équipages hautement talentueux, composés de Nelson Panciatici/Pierre Ragues/André Négrao sur la voiture #35 et de Nicolas Lapierre/ Gustavo Menezes/Matt Rao sur la #36.

Ce dispositif bénéficiera d’un illustre renfort à l’occasion des 24 Heures du Mans et des 6 Heures de Spa, où Romain Dumas, tenant du titre dans la Sarthe mais aussi Champion du Monde d’Endurance 2016, viendra suppléer Nicolas Lapierre, dont les multiples victoires l’an dernier lui valent de retrouver le Toyota Gazoo Racing. Une très belle récompense pour le pilote ambassadeur de la Matmut.

Daniel Havis, Président du Groupe Matmut a déclaré :

« Renforcer notre partenariat avec le Team Signatech Alpine en devenant son sponsor titre est intéressant à plusieurs raisons. Nous continuons à associer notre entreprise à une écurie automobile de premier rang, avec tous les avantages que cela représente en termes de communication et de retombées.

Nous sommes fidèles à l’attachement historique de notre entreprise à la Normandie et à ses fleurons. Enfin, nous poursuivons la belle aventure qui unit la Matmut aux 24H du Mans, épreuve dans laquelle les écuries que nous avons supportées au fil des années ont remporté des succès de prestige. »

Bernard Olivier, Directeur Général Adjoint Alpine a déclaré :

« Nous sommes très heureux d’approfondir en 2017 le partenariat avec la Matmut en l’accueillant comme partenaire titre. Beaucoup de choses nous rassemblent entre Alpine et Matmut, son fort engagement historique sur le sport automobile et l’endurance avec de nombreux beaux succès, son caractère fortement assumé d’entreprise française et même l’origine normande de son histoire !

Nous ne doutons pas que ce partenariat sera à la hauteur des ambitions fixées, défendre avec nos équipages très compétitifs de pilotes, les deux titres gagnés en 2016 en LMP2, vainqueur des 24 Heures du Mans et champion du Monde ! »

Signatech Alpine Matmut aura donc à cœur de défendre les couleurs françaises tout au long de cette saison autour d’un projet ambitieux, rassembleur et qui devrait à coup sûr rallier tous les suffrages auprès des fans.

source: Signatech Alpine Malmut