24 Heures Motos 2017 : Les constructeurs prêts à en découdre

Mercredi fut la deuxième et dernière journée de tests Pré-Mans, en vue des 24 Heures Motos les 15 et 16 avril prochains

Chaque constructeur a pu prendre ses marques sur le nouveau revêtement du circuit Bugatti et observer les performances de ses adversaires directs.

C’est la Yamaha n°7 du YART Yamaha qui a tiré son épingle du jeu aujourd’hui. Le compte à rebours est lancé pour les concurrents qui se retrouveront désormais dans deux semaines, le jeudi 13, pour les premiers essais officiels avant le départ de la 40e édition des 24 Heures Motos, le samedi 15 avril à 15 heures.

44 équipes ont pris la piste pour une deuxième journée d’essais libres, dès 9 heures ce matin. Elles ont profité de conditions de piste idéales pour peaufiner les réglages des machines avant de prendre part aux essais officiels qui se dérouleront le jeudi 13 avril.

Cette dernière journée a été perturbée par plusieurs neutralisations mais pas de quoi compromettre la participation d’équipes ou de pilotes à la 40e édition des 24 Heures Motos.

Non satisfait de pulvériser le chrono de la pole position 2016 des 24 Heures Motos hier, le YART Yamaha a de nouveau enfoncé le clou en portant la nouvelle référence chronométrique à 1’36.866. C’est également la preuve de la performance et de la bonne tenue des pneumatiques Bridgestone sur le nouveau revêtement du circuit Bugatti.

La BMW n°9 du Tecmas-BMW est relayée à 6 dixièmes et la Kawasaki n°11 du Team SRC, 4e, suite à 7 dixièmes. Dans le clan du GMT94, les pilotes David Checa, Niccolò Canepa et Mike Di Meglio se sont attachés à améliorer les réglages de leur Yamaha R1 en vue de la course. Du côtés du Suzuki Endurance Racing Team, le programme d’essais des pilotes à quelque peu été contrarié par la chute d’un de ces trois pilotes mais sans gravité.

Enfin, le Honda Endurance Racing termine la journée à la 9e position. Sébastien Gimbert, Julien Da Costa et Freddy Foray poursuivent le développement de la nouvelle Honda CB R1000 RR SP.

En catégorie Superstock, la Yamaha n°333 du Yamaha Viltaïs Experience domine les débats mais l’autre R1 du Team LMD 63-Ultimate Cup semble avoir son mot à dire dans la bataille du Superstock qui, une fois de plus, promet d’être acharnée.

Les essais Pré-mans sont terminés et les 60 concurrents engagés aux 24 Heures Motos seront de retour sur le circuit Bugatti le mercredi 12 avril afin de se soumettre aux vérifications techniques et administratives. Les premiers essais officiels auront lieu le jeudi 13 avril.

