Wolff ne cherche pas d’excuse et félicite Ferrari et Vettel

Une défaite acceptée avec humilité face à un rival plus fort

La victoire de Ferrari à Melbourne a pris Mercedes de court et l’équipe allemande ne se voile pas la face, Ferrari avait la capacité de s’imposer même sans malchance stratégique due à l’usure des pneus de Lewis Hamilton.

Conscient des difficultés promises par la Scuderia, Toto Wolff assure que Mercedes va tout faire pour rattraper l’équipe italienne.

« Ça forge la personnalité » déclare-t-il au sujet de la défaite à Melbourne. « Parfois on gagne, parfois on perd. Nous avons été très chanceux ces trois dernières années en gagnant la majorité des courses, et il faut maintenant accepter d’avoir été battus par Ferrari ».

« Nous reviendrons plus forts, nos essais n’ont pas été géniaux, tout comme notre course, mais nous ne laisserons rien au hasard afin de retrouver la victoire ».

Contraints de modifier la stratégie de Hamilton suite à la chute de performance de ses gommes, Mercedes n’a pourtant pas mis cette erreur en avant, bien que ce soit le moment où Sebastian Vettel a pris l’avantage. Wolff est honnête et reconnaît que la supériorité de Mercedes, si elle n’est pas enterrée, n’est plus la même que les dernières saisons.

« Même si nous avons remporté toutes ces courses et que ça semblait simple, ça ne l’était pas » poursuit-il au sujet des trois années précédentes. « Nous étions toujours sceptiques quant à savoir si c’était suffisant et nous avons toujours cherché à voir le négatif dans ce que nous faisions et nous envisagions sans cesse le pire scénario. C’est pour cela que nous n’avons jamais sous-estimé Red Bull et Ferrari, car ils sont de vrais compétiteurs ».

« Perdre forge toujours le caractère, et je préfère gagner que perdre, mais ça fait partie de notre sport. Nous avons affiché des performances incroyables durant trois ans. J’ai toujours dit que c’était aberrant de vouloir que ça continue pour toujours ».

Wolff met un point d’honneur à saluer la victoire de Ferrari et de Vettel :

« Il était évident qu’un jour, nous devrions perdre avec humilité et accepter que quelqu’un ait fait un meilleur travail, et c’est exactement ce qu’il s’est passé. Ils ont fait du très bon travail, leur voiture est rapide et Sebastian a amplement mérité sa victoire ».

