Indy 500 – Pippa Mann alignée par Dale Coyne Racing

Pour la cinquième année consécutive

Pippa Mann tentera de se qualifier pour les 500 miles d’Indianapolis sous la bannière du Dale Coyne Racing.

Pour ce qui constituera sa sixième participation au grand rendez-vous de la saison IndyCar, Pippa Mann sera une nouvelle fois engagée avec le Dale Coyne Racing.

La Britannique évoluera pour la cinquième année consécutive avec la structure de Plainfield (Illinois), qui a remporté la première course de la saison 2017 avec Sébastien Bourdais à St Petersburg en Floride.

Pippa Mann pilotera la troisième voiture de l’écurie aux côtés du Français et de Ed Jones, titulaires à l’année.

« Je suis très heureuse de rejoindre Dale Coyne Racing pour ma cinquième année consécutive avec l’équipe pour le 101e Indy 500, commente la pilote de 33 ans.

Dale a investi massivement durant l’hiver, et c’est un moment excitant de faire partie de son organisation. Je suis impatiente de travailler avec les visages familiers de ma campagne de 2016, comme mon ingénieur de course Rob Ridgely, ainsi que de travailler avec les nouveaux membres de l’équipe, y compris mes nouveaux coéquipiers Sébastien Bourdais et Ed Jones. »

Egalement engagée à Pocono (Pennsylvanie) en 2016, Pippa Mann avait décroché la 18e place à Indianapolis l’an passé. L’ancienne pensionnaire de la Formule Renault 3.5 soutiendra à nouveau la Get Involved Campaign, qui tente de lever des fonds pour la fondation Susan G. Komen®, qui lutte contre le cancer du sein.

source: Autohebdo.f – Pierre Tassel (photo © Dale Coyne Racing)