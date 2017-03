WRC : Parcours revu en Allemagne

L’édition 2017 du Rallye d’Allemagne proposera aux concurrents plusieurs nouveautés

Hyundai espère briller à nouveau en Allemagne, non loin de la base européenne d’Alzenau.

Le Rallye d’Allemagne (17-20 août) offrira un visage remodelé cette année. Premier changement d’importance, le parc d’assistance de l’épreuve déplacé de Trier vers Bostalsee. Au niveau du parcours, la super-spéciale d’ouverture sera renouvelée avec un tracé dessiné dans les rues de Saarbrück.

La journée de vendredi débutera par un tout nouveau secteur sprint de Wadern-Weiskirchen, parcouru à trois reprises. La grande classique Mittelmosel et le parcours revu de Grafschaft seront au menu de cette première étape au cœur des vignes.

La zone militaire de Baumholder et les ES de Panzerplatte constitueront le morceau de bravoure du samedi, qui comportera une nouveauté avec l’apparition de l’ES de Römerstraße.

La spéciale de Losheim am See, disputée à deux reprises, sera découverte par les concurrents le dimanche, en plus du double passage dans St. Wendeler Land, où sera jugée la Power Stage de l’épreuve d’outre-Rhin.

Parcours Rallye d’Allemagne 2017 :

Jeudi 17 août :

Shakedown – Eiweiler

Prologue – Saarbrück

Vendredi 18 août :

Wadern-Weiskirchen SS

Mittelmosel SS

Grafschaft SS

Wadern-Weiskirchen SS

Mittelmosel SS

Grafschaft SS

Wadern-Weiskirchen SS

Samedi 19 août :

Arena Panzerplatte SS

Panzerplatte SS

Freisen-Westrich SS

Römerstraße SS

Arena Panzerplatte SS

Arena Panzerplatte SS

Panzerplatte SS

Freisen-Westrich SS

Römerstraße SS

Dimanche 20 août :

Losheim am See SS

St. Wendeler Land SS

Losheim am See SS

St. Wendeler Land SS (Power Stage)

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel (photo © BASTIEN BAUDIN / DPPI)