Richard Mille prend le pari de la jeunesse et s’associe à Kami Laliberté

Le Québécois rejoint le solide cercle de pilotes de la famille Richard Mille

La marque horlogère suisse Richard Mille accompagnera le jeune et talentueux pilote canadien Kami Laliberté durant la saison 2017 de Formule 4, alors que le coureur s’alignera sur les grilles de départ des championnats allemand et italien.

Visible sur la combinaison et le casque du pilote de 17 ans, la marque le sera également sur la monoplace de l’équipe Van Amersfoort Racing pilotée par Kami. Le Québécois rejoint le solide cercle de pilotes de la famille Richard Mille, qui inclut déjà Romain Grosjean, Felipe Massa, Fernando Alonso en Formule 1, Charles Leclerc en Formule 2 ou encore Sébastien Buemi en Formule E.

« Je suis vraiment très heureux de représenter Richard Mille en Formule 4, s’enthousiasme le jeune homme qui amorcera la saison sur le circuit italien de Misano, du 31 mars au 2 avril prochain. Je me sens comme privilégié d’être soutenu par cette grande maison. »

Depuis sa création en 2001 par deux amis, Richard Mille et Dominique Guenat, la marque est établie dans les paysages enchanteurs du Jura suisse, aux Breuleux. Déterminé depuis l’origine à appliquer à l’horlogerie les techniques et matériaux issus des secteurs les plus innovants comme la Formule 1 ou l’aérospatiale, Richard Mille a toujours voulu réaliser des montres extrêmes, sans compromis ni artifices.

« Liés à la compétition automobile de par notre approche et la technicité de nos montres, nous avons toujours apporté notre soutien aux jeunes talents du sport automobile promis à un bel avenir, confirme Richard Mille. À seulement 17 ans, Kami possède déjà un mental de champion et peut prétendre à une grande carrière. Je suis de tout cœur avec lui. »

Comme annoncé, Kami Laliberté participera aux sept épreuves inscrites au calendrier de la très relevée série de Formule 4 allemande de l’ADAC. Avant le premier rendez-vous allemand à Oschersleben, le Québécois devra disputer la première manche du championnat italien à Misano, les 31 mars, 1er et 2 avril.

source: kamilaliberte.com