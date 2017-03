Márquez : « Ce choix du pneu médium était une erreur »

Marc Márquez, qui avait opté pour un pneu médium avant, n’aura pas été en mesure de se hisser sur le podium au Qatar

Márquez (Repsol Honda Team), qui figurait en première ligne aux côtés du poleman Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP) et d’Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar).

Il a pris un bon départ du côté de Losail, mais l’Espagnol a ensuite glissé au classement, handicapé par un mauvais choix de pneu avant.

Passé par Andrea Dovizioso (Ducati Team), par Maverick Viñales puis par Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), c’est tout compte fait au pied du podium que le Champion du Monde terminait, suivi comme son ombre par son coéquipier Dani Pedrosa (Repsol Honda Team).

À l’arrivée, le Catalan reconnaissait son erreur, bien que ce tracé de Losail ne soit à l’origine pas très favorable à sa Honda.

Marc Márquez :

« Nous savions que nous étions un peu en difficulté sur ce tracé, mais nous avons toujours voulu adopter une attitude positive, sachant que si tout se déroulait correctement, il y avait un moyen de se battre pour le podium et peut-être même pour la victoire.

Je pense que nous avons très bien travaillé tout au long du week-end. Nos idées étaient claires pour ce dimanche. Nous avions prévu d’utiliser le pneu dur avant, mais la pluie survenue au moment du départ et les reports nous ont fait douter.

Au final, nous avons décidé de partir avec un pneu medium, afin de réduire le risque de chute, mais ça s’est avéré être notre plus grosse erreur ce week-end. J’ai lutté toute la course avec mon pneu avant, je ne pouvais pas freiner fort et après quelques tours, il commençait déjà à s’user.

Nous avions quelques petits soucis encore à l’accélération, mais j’avais malgré tout un bon feeling avec la moto. Néanmoins ce choix de pneu ne me permettait pas de gagner au freinage ; ce qui est normalement mon point fort. Je me suis donc dit : ‘Ok, terminons la course, ça sera différent en Argentine.’ »

MotoGP, 2017, GRAND PRIX OF QATAR

