En série « Modlite Québec »

Nouveau pilote pour la prochaine saison : Keven Boucher # 117

La saison 2017 approche à grands pas et déjà de nouveaux pilotes se sont joints à la fameuse série « Modlite Québec » .

Encore aujourd’hui une nouvelle tête d’affiche remplie d’expériences de la course adhère fièrement à la série espérant certainement performer à la hauteur de ses attentes tout en convoitant assurément comme bien d’autres l’ont déjà fait le titre très envié de « Recrue de l’année ».

Keven Boucher Carrier est un tout jeune homme de seulement 15 ans habitant à Ste-Clothilde de Horton et même à cet âge, une détermination sans borne l’habite déjà.

Célibataire jusqu’à maintenant il est supporté dans ses démarches par sa famille comprenant sa sœur, ses parents et grands-parents ainsi que plusieurs de ses bons amis; en plus de le supporter, son père et son grand-père agissent à titre de mécaniciens et ce, depuis ses touts débuts en courses de VTT.

En semaine Keven est aux études en secondaire 3 et aimerait se diriger dans le domaine de la réfrigération comme métier d’avenir.

Notre nouveau pilote a coursé jusqu’à présent en VTT classe « Intermédiaire » et connaissant le succès, cet hiver, il s’est aussi dirigé en classe « Pro » portant fièrement le traditionnel et familial # 117 soit le même arboré par son père et ce depuis 1986.

Keven a obtenu beaucoup de titres coursant depuis l’âge de 7 ans remportant pas moins de 19 titres Québécois, 2 titres Canadiens et a même participé à deux reprises au « Super Motocross » de Montréal….en plus de tout cela, 4 ans d’expériences en courses de « Bazous » avec encore plusieurs victoires se frottant à des compétiteurs d’âge adulte.

Pour ce qui est de la course sur terre battue comme nous les voyons souvent à nos autodromes réguliers, Keven mentionne que son idole est sans contredit David Hébert au volant de la fameuse voiture « ONE ».

En vu de la saison 2017 Keven sera au volant de l’ancien bolide # 174 appartenant auparavant à Pascal Ouellette qui a connu une très bonne saison l’an dernier. Il portera le numéro 117.

Le défi pour Keven à l’aube de la saison, même s’il n’a aucune expérience en Modlite, est de devenir compétitif et apprendre les bonnes techniques de pilotage associés aux ajustements de bolides qui peuvent quelques fois s’avérer complexes. Ce jeune pilote a mentionné en entrevue qu’il n’a aucun rival officiel pour l’instant mais……

Afin de poursuivre son expérience Keven aura pour support les commanditaires « Docteur de la Moto », « Construction Stéphane Lévesque » ainsi que le Team « Prince Racing # 56 » qui évolue déjà en série Modlite.

Souhaitons bonne chance à ce nouveau pilote mais surtout souhaitons lui beaucoup de plaisir au sein de la troupe Modlite Québec.

Notre prochaine saison promet d’être tout aussi excitante que celle que nous venons tout juste de terminer…on vous y attend même s’il reste encore quelques mois avant le début de la prochaine saison!

http://www.modlitequebec.com

source: Réjean « Regg » Ouellet – Relationniste Modlite Québec