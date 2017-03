Alpine présente l’A470 et ses équipages pour le championnat du monde FIA WEC

Trois semaines après la révélation de l’Alpine A110 Première Édition au Salon de Genève

Alpine a présenté aujourd’hui dans son nouveau show-room le programme de l’équipe Signatech Alpine Matmut en Championnat du Monde d’Endurance FIA WEC.

Constitué de Nicolas Lapierre, Gustavo Menezes et Matt Rao, l’équipage n°36 sera chargé de défendre les titres mondiaux acquis en 2016.

Nicolas Lapierre étant appelé par un constructeur engagé en LMP1-H, Signatech Alpine Matmut acceuillera Romain Dumas à Spa-Francorchamps et aux 24 Heures du Mans.

L’Alpine A470 n°35 sera confiée à Nelson Panciatici, Pierre Ragues et André Negrão à partir des 6 Heures WEC de Spa-Francorchamps.

Trois semaines après la révélation de l’Alpine A110 Première Édition au Salon de Genève, Alpine dévoile son programme sportif pour le Championnat du Monde d’Endurance FIA WEC 2017.

Véritable écrin de la Marque, le nouveau show-room de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) a été choisi pour révéler l’Alpine A470 au côté de l’A460 Championne du Monde en titre et de l’A110 Première Édition.

Pour les fans d’Alpine, la saison 2016 est encore dans toutes les mémoires. Vainqueur à Spa-Francorchamps, aux 24 Heures du Mans, au Nürburgring et à Austin, le trio constitué de Nicolas Lapierre, Gustavo Menezes et Stéphane Richelmi a aussi fait preuve de régularité pour décrocher les titres mondiaux LMP2 ‘Pilotes’ et ‘Équipes’.

Après une telle razzia, il était inconcevable pour Alpine de ne pas défendre ces titres. À un peu plus de deux semaines du coup d’envoi de la saison 2017, les Bleus dévoilent leurs atouts !

« Pour cette année de lancement commercial de l’Alpine A110 et après la magnfiique saison 2016, nous attendons que les succès de Signatech Alpine Matmut en Endurance soient un soutien important de notre stratégie marketing. L’A110 porte, en effet, l’ADN d’Alpine où la compétition a une place de choix », souligne Michael Van der Sande, Directeur général d’Alpine.

UNE RÉVOLUTION POUR LA CATÉGORIE LMP2

Pour la saison 2017, la catégorie LMP2 fait l’objet d’une profonde mutation, avec l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement technique et d’une nouvelle génération de voitures nettement plus performantes.

Dans ce contexte, la Fédération Internationale de l’Automobile a homologué quatre châssis et choisi un motoriste unique pour tous les concurrents. Ainsi, les Alpine A470 seront propulsées par des V8 de 600 ch. fournis par Gibson Technology.

Le châssis Alpine A470 reprend la monocoque et certains composants mécaniques de l’A460. Le travail d’Oreca s’est concentré sur l’intégration du nouveau groupe motopropulseur et sur l’aérodynamique. Obtenues à l’issue d’un long travail en CFD, les formes de l’A470 trahissent un raffinement jamais atteint sur les voitures de la catégorie LMP2 !

À l’issue des essais de développement, Nicolas Lapierre ne cachait pas son enthousiasme : « Avec une voiture comme l’Alpine A470, le LMP2 entre vraiment dans une nouvelle ère. Au volant, les sensations ont immédiatement été très bonnes. Le soin qui a été apporté à chaque détail est impressionnant et cela se traduit par le comportement qui est excellent. J’ai hâte d’être à nouveau en piste. »

Avec dix voitures engagées pour le Championnat du Monde, la catégorie LMP2 sera assurément très disputée. L’uniformité du matériel sera le gage d’un niveau de performance très serré. La différence se fera avec le talent de l’équipe d’exploitation et des pilotes !

DEUX ÉQUIPAGES AU TOP NIVEAU

Pour défendre les titres acquis l’an passé, l’équipe Signatech Alpine Matmut pourra compter non pas sur six, mais sept pilotes de classe mondiale !

Sur l’Alpine A470 n°36, deux des trois pilotes composant l’équipage Champion du Monde en titre seront toujours présents : il s’agira du Français Nicolas Lapierre et de l’Américain Gustavo Menezes. Ils seront associé à un nouveau venu, le Britannique Matt Rao.

Toutefois, Alpine a autorisé Nicolas Lapierre à répondre favorablement aux sollicitations d’un constructeur engagé en LMP1-H. Pour les 6 Heures WEC de Spa-Francorchamps et les 24 Heures du Mans, le pilote de Thonon-les-Bains aura donc la faculté de viser la victoire absolue avec Toyota. Il sera alors remplacé par Romain Dumas, Champion du Monde LMP1 en titre et double vainqueur des 24 Heures !

Pour Signatech Alpine Matmut, il s’agit d’une immense fierté d’acceuillir un des tous meilleurs pilotes d’Endurance. Romain apportera sa pointe de vitesse et sa science de la course pour participer à la progression de l’ensemble de l’équipe.

Le second équipage Signatech Alpine Matmut ne manque pas d’allure. Nelson Panciatici poursuivra sa carrière avec Alpine sur l’A470 n°35. Il retrouvera une ancienne connaissance en la personne de Pierre Ragues, de retour chez les Bleus après la saison 2013 ponctuée du titre ELMS. Issu de la monoplace et notamment des GP2 Series, le talentueux Brésilien André Negrão complètera l’équipage.

Les deux Alpine A470 seront en piste ce week-end à Monza (1er et 2 avril), pour le prologue officiel du FIA WEC. La n°36 sera la seule engagée pour les 6 Heures de Silverstone. La n°35 fera donc ses débuts en compétition à Spa-Francorchamps.

Bernard Ollivier, Directeur général-adjoint d’Alpine :

« Nous sommes très fiers d’inaugurer le show-room Alpine de Boulogne-Billancourt avec la présentation de notre programme sportif 2017. Présentée entre l’Alpine A460 Championne du Monde et l’Alpine A110 Première Édition, l’A470 ne peut masquer ses ambitions ! Il y a à la fois un héritage à défendre et le lancement d’un nouveau modèle à accompagner de résultats probants.

À nouveau, nous avons essayé de réunir les meilleurs atouts pour faire honneur à notre rang. La grande nouvelle du jour est évidemment l’arrivée de Romain Dumas au sein de la famille Alpine. C’est une immense fierté de voir un pilote au palmarès aussi fourni nous rejoindre. Il n’en fallait pas moins pour remplacer Nicolas Lapierre, à qui nous souhaitons le meilleur pour ces deux courses ‘hors de la maison’.

L’Alpine A470 a fière allure et nous faisons confiance aux hommes de Philippe Sinault pour aller chercher de nouveaux succès en 2017. Nos objectifs sont clairs : nous sommes au départ pour défendre les titres acquis l’an passé. »

Philippe Sinault, Team principal Signatech Alpine Matmut :

« Après un hiver studieux, nous disposons de deux très belles voitures, à la qualité de finition remarquable. Comme l’an passé, nous allons devoir reprendre une bonne partie du travail d’exploitation, mais nous serons cette fois sur un pied d’égalité avec nos concurrents. Lorsque Nicolas Lapierre nous a fait part de l’opportunité de viser la victoire absolue aux 24 Heures du Mans, nous n’avons pas hésité à le libérer.

Il fallait dès lors lui trouver un remplaçant à la hauteur. Je pense que Romain Dumas constitue le rêve de toute équipe d’endurance ! Nous sommes ravis de poursuivre avec Gustavo Menezes et Nelson Panciatici, de retrouver Pierre Ragues et d’aceuillir Matt Rao et André Negrão.

Après une magnifique saison 2016 avec Alpine, Stéphane Richelmi a saisi une belle opportunité pour rouler en GT avec un top team et nous lui souhaitons la même réussite. Pour ce Championnat du Monde 2017, nous pourrons compter sur deux équipages très motivés pour faire briller les couleurs Alpine ! »

PILOTES SIGNATECH ALPINE MATMUT N°36

NICOLAS LAPIERRE (FRA)

Né le 2 avril 1984 à Thonon-les-Bains (France)

Catégorie de pilote FIA : Platinum

Nicolas se taille d’abord un joli palmarès en monoplace, remportant notamment le GP de Macao 2003 avec l’équipe Signature. Il s’oriente vers l’Endurance dès 2008 et remporte ses premiers lauriers avec le Team Oreca Matmut. En 2012, il termine troisième du FIA WEC avec Toyota. En trois saisons avec le constructeur japonais, il remporte six courses du Championnat du Monde.

Après une victoire LMP2 aux 24 Heures du Mans 2015, il rejoint Signatech-Alpine pour la campagne 2016. Au terme d’une saison de rêve, ponctuée par quatre succès – dont les 24 Heures du Mans – il remporte les titres Pilotes et Equipes LMP2.

ROMAIN DUMAS (FRA)

Né le 14 décembre 1977 à Alès (France)

Catégorie de pilote FIA : Platinum

Tout en étant arrivé aux portes de la Formule 1, Romain Dumas a vite compris que l’Endurance lui offrait les meilleures opportunités de carrière. Depuis plus de quinze ans, il s’est taillé un palmarès sans équivalent.

S’il a remporté sa première victoire aux 24 Heures du Mans avec Audi en 2010, son nom est fortement associé à Porsche, avec deux titres en ALMS, cinq victoires aux 24 Heures du Nürburgring et un titre mondial FIA WEC l’an dernier, assorti d’une seconde victoire absolue aux 24 Heures du Mans !

Pilote éclectique, Romain se lance sans cesse de nouveaux défis, qu’il s’agisse du WRC, du Dakar ou de Pikes Peak.

GUSTAVO MENEZES (USA)

Né le 19 septembre 1994 à Los Angeles (USA)

Catégorie de pilote FIA : Gold

Parmi la nouvelle génération de pilotes américains, Gustavo Menezes s’est forgé une belle expérience au sein des catégories les plus compétitives. Passé par la Formula Renault 2.0, la Star Mazda et la F3, le Californien a d’abord goûté à l’Endurance en participant à quelques courses du championnat United Sports Car américain, dont les 24 Heures de Daytona.

Repéré par Philippe Sinault, il rejoint l’équipe Signatech-Alpine pour la saison 2016. Véritable révélation de la saison, il se distingue par des relais d’anthologie contribuant au titre LMP2 de l’Alpine A460 n°36 !

MATT RAO (GBR)

Né le 3 mai 1994 à Toulouse (France)

Catégorie de pilote FIA : Silver

Comme bon nombre de pilotes britanniques, Matt fait ses classes en Formule Ford. Deuxième de la Scolarship Class en 2011 et Champion en 2012, il évolue ensuite vers la Formule Renault puis la Formule 3. Il termine vice-Champion de Grande-Bretagne en 2014 avant de grimper un échelon supplémentaire en rejoignant le Championnat d’Europe.

En 2016, il s’oriente vers le FIA WEC. Au sein de l’équipe Manor, il termine sur le podium du LMP2 à Spa-Francorchamps et signe la pole position à Shanghai. C’est donc avec une première saison d’expérience qu’il rejoint Signatech Alpine Matmut, pour viser encore plus haut.

PILOTES SIGNATECH ALPINE MATMUT N°35

NELSON PANCIATICI (FRA)

Né le 26 septembre 1988 à Reims (France)

Catégorie de pilote FIA : Platinum

Fils d’un célèbre rallyman, Nelson Panciatici est intégré au Renault Driver Development après s’être illustré en Formula Renault 2.0. Après avoir grimpé les échelons jusqu’aux portes de la F1, il se tourne vers l’Endurance en 2012.

Il ne tarde pas à briller avec l’équipe Signatech-Alpine, en décrochant ainsi deux titres en ELMS (2013 / 2014), un podium aux 24 Heures du Mans (2014) et une première victoire en FIA WEC (2015).

En 2016, il effectue la majeure partie de la saison avec Baxi DC Racing Alpine n°35, mais souffre d’un manque de réussite chronique, notamment au Mans lorsqu’il est trahi par la mécanique alors qu’il se dirigeait vers le podium.

PIERRE RAGUES (FRA)

Né le 10 janvier 1984 à Caen

Catégorie de pilote FIA : Silver

Vice-Champion de France de Formule Campus en 2003, Pierre Ragues dispute ses premières 24 Heures du Mans dès 2006. En 2008, il monte sur le podium du LMP2 avec l’équipe Saulnier Racing, puis rejoint l’équipe Signature l’année suivante.

En 2013, il participe à la conquête du premier titre ELMS de Signatech-Alpine, en compagnie de Nelson Panciatici et Tristan Gommendy. Kartman émérite jusqu’en 2013, Pierre vit aussi sa passion du sport automobile en participant au Championnat de France des Rallyes. Un éclectisme digne d’un pilote Alpine !

ANDRÉ NEGRÃO (BRA)

Né le 17 juin 1992 à Sao Paulo (Brésil)

Catégorie de pilote FIA : Silver

Comme ses glorieux ainés, André Negrão a traversé l’Atlantique pour bâtir son expérience en Europe. Passé par la Formule Renault 2.0, puis la 3.5 et le GP2, il a disputé plus de 150 courses depuis ses débuts en 2008.

Il n’a pas délaissé le continent américain, puisqu’il a terminé vice-Champion du Brésil de F3 en 2010 et 2012. L’an passé, il s’est classé septième de l’Indy Lights aux Etats-Unis. En rejoignant Signatech Alpine Matmut, André s’apprête donc à faire ses grands débuts en Endurance.

CALENDRIER 2017

1er-2 avril : Prologue à Monza (Italie)

16 avril : 6 Heures de Silverstone (Grande-Bretagne)

6 mai : 6 Heures WEC de Spa-Francorchamps (Belgique)

4 juin : Journée Test 24 Heures du Mans (France)

17-18 juin : 24 Heures du Mans (France)

16 juillet : 6 Heures du Nürburgring (Allemagne)

3 septembre : 6 Heures de Mexico (Mexique)

16 septembre : 6 Heures d’Austin (Etats-Unis)

15 octobre : 6 Heures de Fuji (Japon)

5 novembre : 6 Heures de Shanghai (Chine)

18 novembre : 6 Heures de Bahrain

source: Alpine