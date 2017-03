Rossi : « Je n’aurais pas parié sur moi »

Après avoir souffert durant l’hiver

Le nonuple Champion du Monde est ravi de terminer sur la troisième marche du podium du #QatarGP.

Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) a dû faire face à de nombreuses difficultés durant les différents rendez-vous de pré-saison en comparaison à son coéquipier Maverick Viñales.

Peinant à trouver les réglages qui auraient pu faire la différence, le Transalpin s’est élancé depuis la dixième place sur la grille de départ du Grand Prix du Qatar en n’envisageant pas une seule seconde être en mesure de s’inviter aux avant-postes.

Pourtant, après un début de course discret, Rossi est parvenu à s’élever dans la hiérarchie pour rallier l’arrivée à la troisième place. Bien qu’admettant avoir encore du pain sur planche, il reste satisfait d’enregistrer un podium dès l’ouverture de la saison.

Valentino Rossi :

« Bien sûr, si j’avais eu à parier sur moi, sur mon podium aujourd’hui, je ne l’aurais pas fait ! Peut-être pour 10 euros ? Nous n’avons jamais abandonné et nous avons toujours essayé de donner le maximum. Nous avons tenté trois ou quatre settings sur la moto ce matin au warm up, lesquels se sont avérés mauvais.

Sous la lumière du jour, j’usais mon pneu dans trois virages. Ces conditions étaient donc meilleures pour moi. Nous avons une fois de plus apporté des changements sur la moto pour la course. Je me suis senti à l’aise et j’ai réalisé un bon départ.

J’espère que cette épreuve nous donnera suffisamment d’informations pour continuer dans cette direction. Je suis content, car j’ai vu Maverick durant tout le Grand Prix alors que ce n’était jamais arrivé durant les Tests. »

source: MotoGP.com