Rosberg : Je ne suis pas quelqu’un qui abandonne

Sans le titre, il continuerait à piloter

Nico Rosberg revient sur sa décision surprenante, prise quelques heures après l´arrivée à Abu Dhabi.

Son départ en retraite… annoncé avant même la remise des prix du Gala de la FIA.

Même si ce choix a pu sembler soudain, il n´en est rien : cela a été la conclusion d´un long parcours. Le champion du monde en titre a eu beaucoup de mal à rendre public son choix.

« Cela a été une décision difficile à prendre » avoue-t-il aujourd´hui. « J´ai vécu 25 ans pour ce sport, chaque jour que Dieu fait. Et cela a été une expérience énorme. Je fais maintenant basculer ma vie. Ce n´était pas simple d´abandonner tout cela. Le penser était une chose, le faire vraiment une autre ! C´était quand même dur. Jusqu´à la fin je ne savais pas si j´allais avoir le courage de mener à bien ma décision. »

« Au départ, c´était juste une pensée, qui s´est consolidée course après course. Après la dernière course, j´étais sûr que je ne voulais plus continuer. »

Cependant, l´Allemand est très clair sur un point : il aurait poursuivi son rêve de titre mondial jusqu´au bout.

« Si je n´avais pas décroché le titre de champion du monde, j´aurais continué à piloter. Je ne suis pas quelqu´un qui abandonne. Si je n´avais pas atteint mon but, j´aurais essayé encore une fois, bien qu´il n´est pas possible de s´engager plus que je n´ai pu le faire l´an dernier.

Mon rêve était de devenir champion du monde de Formule 1. C´était clair pour moi : tant que je n´ai pas atteint ce but, je ne rentre pas à la maison. Lorsque j´ai eu le titre, j´ai eu ce sentiment : maintenant, c´est le bon moment. »

Beaucoup de pilotes songent bien à l´avance à leur départ en retraite, souvent avant le début de leur dernière saison. Mais pour Rosberg, cela a été différent.

« C´était mieux ainsi. J´ai pu me concentrer complètement sur mon travail et je n´ai pas ruminé là-dessus bien longtemps. Cela a été simplement un sentiment fort et qui s´est imposé à moi : je le fais. Maintenant. »

C´est donc plus le fait d´avoir réussi à avoir ce qu´il a toujours voulu qui a provoqué le départ en retraite du pilote, et non, comme beaucoup de rumeurs le prétendaient, le côté exigeant de la vie d´un pilote de F1.

« La pression, les sacrifices, les privations : c´est normal dans le sport. C´est une chose que j´ai même recherchée. Pour cela, nous avons aussi une vie géniale en tant que pilote de Formule 1 : les côtés positifs compensent tout cela assez significativement. Cela n´a pas joué un rôle décisif dans ma décision, au contraire même : c´était une partie du défi. »

source: nextgen-auto.com