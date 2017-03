24 Heures Motos 2017 : L’heure des premiers tests

En prévision de la 40e édition des 24 Heures Motos qui se déroulera les 15 et 16 avril prochains

Les concurrents peuvent venir se tester et prendre leur marques sur la piste du Circuit Bugatti demain et mercredi dans le cadre des traditionnels essais ‘’Pré-Mans’’. Des roulages auxquels prendront part 48 équipes.

Ces tests non obligatoires sont ouverts à l’ensemble des équipes ayant déposé un dossier de candidature pour participer aux 24 Heures Motos 2017, deuxième manche du Championnat du Monde FIM d’Endurance 2016/2017. Ce sont donc 48 équipes qui s’élanceront sur le circuit Bugatti sur 72 demandes reçues par l’ACO.

Alors que la première épreuve moto de la saison au Mans a eu lieu le week-end dernier avec le Championnat de France Superbike, c’est désormais aux concurrents des 24 Heures Motos d’investir le paddock pour deux jours d’essais qui se dérouleront demain et mercredi 29 mars.

L’occasion pour tous les pilotes de tester le nouveau revêtement du circuit Bugatti, réalisé cet hiver, qui offre désormais plus d’adhérence ce qui devrait améliorer les performances et les conditions de sécurité.

Tous les ténors de l’épreuve seront présents à commencer par le vainqueur en titre, le SRC Kawasaki et sa machine n°11, mais aussi les équipes officielles de Yamaha (GMT 94 et YART), Suzuki (SERT), Honda (FCC TSR Honda et Honda Endurance Racing) ou encore BMW (Tecmas BMW).

D’autres grands animateurs de l’endurance moto seront aussi présents tels que le Junior Team Le Mans Sud (Suzuki), AM Moto Racing Competition (Kawasaki)… et l’unique équipage 100% féminin, Girls Racing Team (Yamaha).

Ces deux jours d’essais libres ne sont pas ouverts au public

Ces roulages, sanctionnés par des chronométrages officiels pour prendre la température, auront lieu de 9 heures à midi puis de 14 heures à 18 heures les deux jours.

L’Automobile Club de l’Ouest tiendra également sa traditionnelle conférence de presse de présentation de l’épreuve, demain, mardi 28 mars à 12h15 au Welcome, en présence de Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest (ACO), Jacques Bolle, Président de la Fédération Française de Motocyclisme (FFM), Jean-Marc Desnues, Membre du bureau de la CCR de la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), François Ribeiro, Directeur des opérations d’Eurosport Events, Promoteur du FIM EWC, et les pilotes présents lors de ces test.

source: ACO