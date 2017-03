MotoGP : Qualifications annulées, Viñales en pole position

La grille de départ du #QatarGP sera établie à partir des temps obtenus au cumul des trois séances d’essais libres

La pluie, qui s’est abattue durant la nuit et en cours de matinée sur le tracé de Losail, est venue perturber la journée du samedi.

Après avoir ajusté le programme initialement prévu afin d’incorporer une session de roulage supplémentaire pour le MotoGP™, la Direction de Course a finalement décidé d’annuler les qualifications de toutes les catégories ; les conditions de piste étant encore trop dangereuses.

La Direction de Course a préféré annuler toutes les qualifications ce samedi suite aux intempéries survenues sur le circuit.

La grille de départ sera ainsi identique au classement obtenu à l’issue de la FP3. Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP) s’élancera donc de la pole position pour sa toute première course sous les couleurs Yamaha et l’Espagnol aura à ses côtés Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar) et le Champion du Monde Marc Márquez (Repsol Honda Team).

La deuxième ligne sera composée du rookie Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3), d’Andrea Dovizioso (Ducati Team) et de Scott Redding (Octo Pramac Racing).

Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) partira de la septième place, juste devant Jonas Folger (Monster Yamaha Tech3) et Cal Crutchlow (LCR Honda) tandis que Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) complètera le Top 10.

L’Italien partagera la quatrième ligne en compagnie de Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing) et de Jorge Lorenzo (Ducati Team) pour ses débuts chez Ducati.

source: MotoGP.com