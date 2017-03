Martin Roy dans le top-25 à Fontana

Lors du Service King 300 – Auto Club Speedway

Le pilote Martin Roy a mené une très belle course, ce samedi, au Auto Club Speedway de Fontana, en Californie, où il a rallié l’arrivée en 25e place, sur le même tour que les meneurs, en série NASCAR Xfinity.

« Je suis très satisfait de ma course, a commenté Roy, quelques minutes après la course. Pour une équipe avec un budget restreint comme la nôtre, c’est une grande chose que de terminer dans le top-25, et surtout, sur le tour du meneur.

La voiture Gamache/Côté/GloboCam Montréal n°90 était performante, et toute l’équipe King Autosport a fait un excellent travail.

Quand ma voiture est devenue un peu sous-vireuse, mon chef d’équipe, Mario Gosselin, a été en mesure de corriger la situation tout de suite », a-t-il ajouté.

Le Québécois, pilote et propriétaire de King Autosport, a pris le départ en 34e place et a réussi à gagner plusieurs places en conservant la ligne extérieure sur le rapide ovale de deux milles, au volant de la voiture Gamache/Côté/GloboCam Montréal n°90.

« Nous avons adopté la stratégie de rouler à un pied du mur, et nous nous y sommes tenus pour toute la course. Ça nous a permis de garder un momentum, et ce, même si nous ne bénéficions pas d’un moteur aussi puissant que ceux des équipes de pointe. En conservant ainsi l’extérieur, je peux rouler à fond presque en tout temps pour perdre moins de vitesse en virage », a expliqué le pilote de Napierville.

Pour Roy, il s’agissait de sa première présence sur le rapide circuit de Californie. Le pilote a réussi à s’adapter rapidement à la piste, lui qui affectionne particulièrement les super-ovales ultra-rapides.

« C’est un circuit de deux milles où on roule vite, a-t-il indiqué. Ça donne une bonne dose d’adrénaline! Quand on pense qu’on frôle le mur à près de 190 milles à l’heure, c’est assez impressionnant! »

Fort de cette belle performance, l’équipe King Autosport retournera en action le 8 avril, au Texas Motor Speedway, pour le My Bariatric Solutions 300, en série NASCAR Xfinity, l’antichambre de la Coupe NASCAR Monster Energy.

source: Service Presse