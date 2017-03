Kyle Larson s’offre le sweep à Fontana

Il consolide du même coup sa place de leader au classement général

Vainqueur ce samedi en NASCAR XFINITY Series, Kyle Larson a récidivé dimanche en Monster Energy NASCAR Cup Series.

Kyle Larson a des nerfs d’acier tant le chemin le séparant de sa seconde victoire en Monster Energy NASCAR Cup Series était pavé d’embûches.

Cependant, celui est parti de la pole position s’est imposé pour la seconde fois du week-end, après sa victoire obtenue en XFINITY la veille. C’est également sa seconde victoire dans la première division après celle obtenue au Michigan en août dernier.

De nombreuses neutralisations sont venues émailler la fin de course, mais le pilote de la Chip Ganassi Racing a tenu bon pour devenir le second pilote à s’imposer après être parti de la pole position en Cup sur l’Auto Club Speedway.

“Notre voiture était incroyable. Martin Truex Jr. était plus rapide que nous dans le deuxième segment. La fin de course était incroyable. Après trois deuxièmes places nous méritions la victoire. Tout le travail a fini par payer.” — Kyle Larson

À vingt tours de la fin des Auto Club 400, un accident de Gray Gaulding va tout remettre en question, puisque les officiels sont contraints de sortir le drapeau jaune, alors que Chase Elliott s’est déjà arrêté au contraire des autres leaders et que Kyle Busch ne doit plus s’arrêter.

Finalement tous les leaders passent par la voie des stands et Martin Truex Jr. est alors le grand perdant avec cinq places concédées suite à un problème lors du changement à l’avant gauche.

Les neutralisations vont alors s’enchaîner jusqu’à l’arrivée. Un accident de Matt Kenseth suite à une touchette de Martin Truex Jr., puis Corey LaJoie avant un accident cent pour cent Roush Fenway Racing à quatre tours de la fin théorique, ce qui a contraint les officiels à terminer la course sous le régime de l’Overtime.

Rentré aux stands à huit tours de la fin alors qu’il était leader de la course, Kyle Larson ressort en quatrième position, après le pari de plusieurs pilotes de ne pas être rentré, dont Martin Truex Jr, dominateur tout au long de la journée, au même titre que Kyle Larson.

Cependant, dès la relance les pneumatiques neufs ont fait la différence et permis à Kyle Larson de reprendre les commandes de la course. L’accident de Ricky Stenhouse Jr. et Trevor Bayne n’allait rien y changer pour le pilote de la Chip Ganassi Racing qui accroit ainsi son avance au classement général à vingt-neuf unités sur Chase Elliott son nouveau dauphin.

Sous le drapeau à damier Kyle Larson devance Brad Keselowski, Clint Bowyer, Martin Truex Jr. et Joey Logano pour le top-5, alors que Jamie McMurray, le rookie Daniel Suárez, Kyle Busch, Ryan Blaney et Chase Elliott complètent le top-10 de cette cinquième levée du championnat.

Lors du premier segment, marqué par un départ catastrophique de la ligne intérieure, Kyle Larson s’est affirmé en allant chercher la victoire devant Martin Truex Jr. et Chase Elliott. Même top-3, mais dans un ordre différent lors du deuxième segment, avec Martin Truex Jr, leader de bout en bout devant Kyle Larson et Chase Elliott.

Le dernier segment a vu les chefs d’équipe s’affronter à coup de stratégie. Certains choisissant de faire deux arrêts lors des quatre vingt-derniers tours, contre un seul pour d’autres, à commencer par Kyle Busch. Malheureusement pour le pilote de la Joe Gibbs Racing sa stratégie est tombée à l’eau avec les nombreuses neutralisations qui sont venues émailler la fin de course.

résultat:

Pos. Départ Num. Pilotes Sponsor / Voiture Tours Points Statut 1 1 42 Kyle Larson Target Chevrolet 202 59 – 2 3 2 Brad Keselowski Wurth Ford 202 36 – 3 17 14 Clint Bowyer Rush Truck Centers Ford 202 46 – 4 4 78 Martin Truex Jr. Bass Pro Shops/Tracker Boats Toyota 202 52 – 5 35 22 Joey Logano AAA Southern California Ford 202 39 – 6 8 1 Jamie McMurray McDonald s Chevrolet 202 43 – 7 10 19 Daniel Suarez * Subway Toyota 202 30 – 8 9 18 Kyle Busch Interstate Batteries Toyota 202 39 – 9 19 21 Ryan Blaney Motorcraft/Quick Lane Tire & Auto Center Ford 202 30 – 10 13 24 Chase Elliott NAPA Chevrolet 202 43 – 11 11 3 Austin Dillon American Ethanol Chevrolet 202 26 – 12 14 77 Erik Jones * Toyota Service Centers Toyota 202 34 – 13 7 4 Kevin Harvick Busch Beer Ford 202 24 – 14 2 11 Denny Hamlin Sport Clips Toyota 202 26 – 15 5 31 Ryan Newman Caterpillar Chevrolet 202 22 – 16 18 88 Dale Earnhardt Jr. Axalta Chevrolet 202 21 – 17 24 47 AJ Allmendinger Kroger ClickList Chevrolet 202 20 – 18 21 13 Ty Dillon * Twisted Tea Chevrolet 202 19 – 19 31 43 Aric Almirola Smithfield Ford 202 18 – 20 12 5 Kasey Kahne Farmers Insurance Chevrolet 202 17 – 21 37 48 Jimmie Johnson Lowe s Chevrolet 202 16 – 22 16 17 Ricky Stenhouse Jr. Fastenal 50th Anniversary Ford 202 15 – 23 36 6 Trevor Bayne AdvoCare Ford 202 14 – 24 15 41 Kurt Busch Haas Automation/Monster Energy Ford 201 13 – 25 20 37 Chris Buescher Bush s Beans Chevrolet 201 12 – 26 22 10 Danica Patrick Aspen Dental Ford 200 11 – 27 26 34 Landon Cassill Love s Travel Stops Ford 200 10 – 28 23 27 Paul Menard Jack Links/Menards Chevrolet 200 9 – 29 38 32 Matt DiBenedetto Can-Am/Kappa Ford 200 8 – 30 30 83 * Corey LaJoie * Bubba Burger Toyota 200 7 – 31 27 38 David Ragan Camping World/Good Sam Ford 199 6 – 32 28 72 Cole Whitt Southern California Chevy Dealers Chevrolet 199 5 – 33 25 95 Michael McDowell LFR Woodie Chevrolet 198 4 – 34 29 15 Reed Sorenson VIPRacingExperience.com Toyota 197 3 – 35 34 51 * Timmy Hill(i) Bubba Burger Chevrolet 193 0 – 36 6 20 Matt Kenseth Peak Toyota 184 1 Accident 37 39 23 Gray Gaulding * SunFrog.com Toyota 173 1 Accident 38 33 55 * Derrike Cope Chevrolet 117 1 – 39 32 33 Jeffrey Earnhardt K1Speed Chevrolet 99 1 Moteur

source: www.us.racing.com par Geoffroy LETTIER (photo © Getty Images)