Stroll reste calme dans la tempête

Ce n’est que le premier Grand Prix de la saison

Lance Stroll ne gardera probablement pas un très bon souvenir de sa première séance qualificative en F1.

Album photos Flagworld – Sam Tickell

Il s’est fait éliminer dès la fin de la Q1 et ce n’était pas ce qui était prévu.

Il faut dire que sa journée avait très mal commencé puisqu’il avait chiffonné sa Williams FW40 ce matin lors de la dernière séance d’essais libres.

Ceci explique cela.

« Je veux remercier les mécaniciens, car cela a été une matinée chargée pour eux, » déclare Lance Stroll.

« Cette journée a été très mauvaise pour moi. Je suis très déçu de ce qui s’est passé ce matin. Ensuite, en qualification, j’ai eu du trafic et cela m’a empêché de faire un bon tour.

Nous avons dû tout faire en étant pressé par le temps et cela n’a pas été fait comme nous le souhaitions. Cela n’a pas été une qualification calme. C’est dommage, mais la course, c’est demain. Nous verrons bien. »

« Mes performances n’ont pas été à la hauteur de ce qu’elles devaient être. Hier matin, j’étais cinq dixièmes plus rapide qu’en qualification. Ce samedi a commencé très difficilement pour moi et ensuite, j’ai eu du mal à récupérer, mais c’est comme ça. La course se disputera demain et ensuite il y en a encore dix-neuf. Je vais donc rester calme, » ajoute-t-il.

source : nextgen-auto.com