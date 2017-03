Robert Shwartzman, le plus rapide du jour au Circuit Paul Ricard

Après le meilleur temps de Will Palmer la veille

R-ace GP a poursuivi sa série lors des essais collectifs de Formule Renault Eurocup sur le Circuit Paul Ricard en plaçant Robert Shwartzman en tête grâce à un tour en 2’06’’359.

Le protégé du SMP Racing a devancé Henrique Chaves (AVF by Adrián Vallés) et Sacha Fenestraz (Josef Kaufmann Racing). Quatrième, le membre de la Renault Sport Academy Jarno Opmeer (MP Motorsport) était le rookie le plus véloce du jour.

Pilote du Red Bull Junior Team, Daniel Ticktum (Arden Motorsport) avait été le plus rapide le matin sur piste humide.

Des averses accueillaient les concurrents en matinée pour la première séance conclue avec Zane Goddard (Arden Motorsport) au premier rang. Mais l’Australien perdait les commandes pour non-respect des limites de la piste.

Son équipier Daniel Ticktum héritait de la première place en 2’22’’743 devant son partenaire du Red Bull Junior Team, Richard Verschoor (MP Motorsport). Troisième, Alex Peroni (Fortec Motorsports) précédait Yifei Ye (Josef Kaufmann Racing) et Will Palmer.

Après deux heures d’accalmie l’après-midi, les pilotes chaussaient les pneus slicks dans la dernière heure. Robert Shwartzman prenait l’ascendant en 2’06’’359 pour signer le meilleur temps devant Henrique Chaves et Sacha Fenestraz. Les rookies Jarno Opmeer et Raúl Guzmán (R-ace GP) complétaient le top cinq.

Les pilotes et les équipes de Formule Renault Eurocup achevaient la journée par vingt-cinq minutes consacrées aux essais de départ avant de se rendre au Nürburgring les 29 et 30 mars.



Chaves, le 13 est au départ

Henrique Chaves (AVF by Adrián Vallés) :

« J’ai travaillé dur pendant l’hiver, tant au simulateur qu’à la maison pour être toujours plus compétitif. J’espère que notre deuxième temps du jour le démontre. Il nous reste du travail au Nürburgring pour commencer la saison d’attaque, mais je suis confiant. Ce sera ma troisième campagne avec l’équipe, et la deuxième en Formule Renault Eurocup.

C’est presque devenu une famille où je trouve la confiance nécessaire pour être rapide. Quant au numéro 13, il est lié depuis longtemps à ma famille. C’est une façon de leur rendre hommage, mais il n’y a aucune superstition, bien au contraire ! »

Vartanyan à l’aise sous la pluie

Alexander Vartanyan (JD Motorsport) : « La journée s’est bien passée. J’étais plus à l’aise dans les conditions pluvieuses en étant régulièrement parmi les premiers. Sur le sec, nous n’avons pas chaussé de pneumatiques neufs, mais notre temps était tout de même solide. Je sens que je progresse pas à pas avec l’équipe et mes équipiers. Je m’en réjouis, car ma courbe d’apprentissage déterminera la suite de ma saison ! »

Double top dix pour Goddard

Zane Goddard (Arden Motorsport) : « Je suis plutôt satisfait de mes essais de pré-saison à ce jour. Je dois encore combler mon déficit d’expérience, mais l’équipe est compétitive et nous poursuivons nos progrès sur chaque séance, qu’importe les conditions de piste. Formula Renault 2.0 est une voiture agréable et vraiment plaisante à piloter.

Elle permet aux pilotes d’attaquer à chaque tour. Cette année, mon principal objectif à son volant sera vraiment de continuer à progresser face à un plateau très compétitif. Il faut se frotter aux meilleurs adversaires si l’on veut tirer le meilleur de soi-même ! »

Fortec Motorsports affiche sa confiance

Martin Young, Team Manager : « Nous étions vraiment satisfaits à Magny-Cours en plaçant régulièrement deux pilotes dans le top dix. Les essais au Circuit Paul Ricard ont confirmé la tendance avec la présence d’Alexey dans le quinté de tête dès qu’il était en piste. Cela démontre notre compétitivité tout en nous permettant de travailler avec nos rookies.

Pour Frank et Najiy, tout est nouveau ou presque, mais ils progressent tandis qu’Alex continue de découvrir la Formule Renault Eurocup. Du travail nous attend, mais je suis confiant sur notre capacité à être présent dans le top dix à Monza. »

source: Renault Sport Racing