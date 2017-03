Championnat de France de Superbike au Mans

A suivre sur La Chaine L’Equipe

L’élite de la vitesse moto française se donne rendez-vous ce week-end sur le circuit Bugatti du Mans.

Pour l’ouverture du Championnat de France Superbike, La Chaine L’Équipe diffusera l’évènement dimanche 26 mars. Organisée par l’Automobile Club de l’Ouest sous l’égide de la Fédération Française de Motocyclisme, cette étape cruciale pour le lancement de la saison 2017 sera disponible sur le canal 21 de la TNT.

La FFM et La Chaine L’Équipe s’associent à nouveau pour accroître la visibilité de l’élite de la vitesse française. Grâce aux moyens de production mis en place par la fédération, la chaine L’Équipe diffusera les deux premières courses de l’année de la catégorie Superbike, le dimanche 26 mars.

Rendez-vous de 18 heures à 19h20 pour 1h20 de programme 100% Superbike. Ce programme sera également rediffusé le mardi 28 mars à 20h55.

Tous les résultats du week-end seront aussi à suivre en direct le site fsbk.fr, le site officiel du Championnat de France Superbike.

A noter, que La Chaine l’Equipe fera aussi la part belle à l’Endurance moto en diffusant plus de 15 heures de direct des 24 Heures Motos, 2e manche du Championnat du Monde FIM d’Endurance, les 16 et 17 avril prochain.

À propos de l’Automobile Club de l’Ouest

Créé en 1906, l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) est le créateur et l’organisateur d’épreuves automobiles majeures : le premier Grand Prix de l’histoire en 1906 puis des 24 Heures du Mans à partir de 1923.

De manière à développer la discipline endurance, l’ACO est aussi organisateur et promoteur du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA (FIA WEC) depuis 2012 et créateur de séries continentales : WeatherTech SportsCar Championship (Anciennement American Le Mans Series – 1999), European Le Mans Series (2004) et Asian Le Mans Series(2013).

L’ACO organise sur ses circuits du Mans les 24 Heures Motos, les 24 Heures Karting, les 24 Heures Camions, le Grand Prix de France Moto…

Mais l’ACO est avant tout un Club de passionnés qui défend les droits des automobilistes au quotidien et offre à ses membres un accueil privilégié pour vivre leurs passions des sports mécaniques lors des épreuves qu’il organise.

C’est également une Ecole de pilotage, Le Mans Driver ; un complexe loisirs et compétition de karting et simulateurs ; un département Entreprises pour l’organisation de séminaires ; une équipe de guides conférenciers proposant des visites des installations des Circuits du Mans ; trois boutiques officielles au Mans, à Tours et à Paris, ainsi que huit agences régionales.

Plus d’information : www.lemans.org

source: Automobile Club de l’Ouest – Circuit des 24 Heures du Mans